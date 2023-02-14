Туризм

Вопрос о развитии внутреннего туризма поднял Игорь Дитрих на заседании социального комитета

Изменения в государственную программу Псковской области «Культура, сохранения культурного наследия и развитие туризма на территории области» рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян уточнил, будут ли в этом году закупать автоклубы.

«Данное направление в этом году Минкультом не поддерживается», — пояснила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политики Игорь Дитрих попросил рассказать о развитии внутреннего туризма в регионе. «Как развит такой туризм, особенно среди детей?» — спросил он.

Председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова пояснила, что в этом году регион будет участвовать в развитии внутренней туристкой индустрии. «Предполагаются поездки для детей с 5 по 9 класс», — пояснила она.