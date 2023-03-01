Туризм

Поток туристов из России за границу вырос на 17% по итогам 2022 года

Поток туристов из России за границу вырос на 17,1% по итогам 2022 года. Согласно данным Росстата, в общей сложности за год жители России совершили более 22 миллионов поездок.

Сообщается, что более 77% поездок за границу пришлось на страны дальнего зарубежья, более 22% – на страны СНГ. Помимо этого, в 2022 году рост спроса на туристические поездки россиян в Монголию вырос в 77 раз, пишет RuNews24.

Кроме того, российские туристы стали почти в 12 раз чаще отдыхать в Таиланде, в Грузии – в 7 раз, в Казахстане – почти в 5 раз. Число турпоездок в Турцию уменьшилось более чем на 2%, также на 3,5% снизился спрос на отдых в Египте.

Что касается въездного туризма, то за 2022 год в России побывали более 8 миллионов иностранных граждан, это на 16,4% больше, чем в 2021 году.