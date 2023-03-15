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Туризм

Подборку бюджетных зарубежных направлений собрали для туристов из России

27.03.2023 15:13|ПсковКомментариев: 1

Для путешествий на майских праздниках российские туристы смогут приобрести бюджетные авиабилеты по нескольким зарубежным направлениям. Соответствующую подборку представили специалисты сервиса OneTwoTrip, перечислив наиболее выгодные маршруты.

По словам экспертов, покупать билеты для путешествия в период с 28 апреля по 14 мая россиянам лучше всего уже сейчас - тогда стоимость перелета будет более низкой. 

Одним из наиболее бюджетных зарубежных направлений стал Минск. Авиабилет туда обойдется россиянам от 4,3 тысячи рублей. Стоимость билета на рейс в Ургенч (Узбекистан) составит 4,7 тысячи рублей, сообщает runews24

Кроме того, для российских туристов достаточно бюджетной будет поездка в Ташкент - цена авиабилета составит 8 тысяч рублей. Перелет в Бишкек (Киргизия), Гянджу (Азербайджан) и Бухару (Узбекистан) будет стоить россиянам 8,5 тысячи, 9,4 тысячи и 10,1 тысячи рублей соответственно. 

Чуть дороже предлагаются авиабилеты в Самарканд и Ереван - 10,5 тысячи и 11,2 тысячи рублей.

Теги: #туризм #путешествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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