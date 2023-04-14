Туризм

Названы города, куда авиабилеты на лето подешевели больше всего

Определены самые подешевевшие за год маршруты на лето 2023 года, сообщает Туту.

Специалисты онлайн-сервиса изучили данные о билетах, оформленных для перелета в период с 1 июня по 31 августа по России, и выделили десять направлений с самым заметным за год снижением среднего чека за билет в оба конца.

Оказалось, что этот показатель за год уменьшился на величину от 14 до 30 процентов.

Список возглавил маршрут Южно-Сахалинск — Хабаровск. Пассажиры платят за билет в среднем на 30 процентов меньше, чем летом 2022 году, то есть 10,1 тысячи рублей. Примерно на столько же снизился средний чек за перелет из Москвы в Самару — до 8,1 тысячи рублей.

На 20 процентов сократились расходы на билеты у летающих из столицы в Волгоград, Казань и Анадырь, а также из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. Перелет из Москвы в Ноябрьск и из Владивостока в Благовещенск подешевел на 16 процентов. На 14 процентов меньше платят пассажиры, летающие между Санкт-Петербургом и Горно-Алтайском, а также Москвой и Пензой.