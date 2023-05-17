Туризм

Спрос на отдых в Минеральных Водах подскочил в Псковской области

Спрос на отдых в Минеральных Водах Ставропольского края существенно вырос в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

«В первую очередь, это направления полетной программы нашего аэропорта - Сочи, Краснодарский край, Минеральные Воды, - сказала Светлана Баранова, отвечая на вопрос о том, куда псковичи бронируют туры на отдых летом. - У меня в следующем году будет 30 лет работы в туризме, и я могу сказать, что за 30 лет столько не отправила (в Минеральные Воды - ред.), сколько за этот год, потому что это стало удобно и комфортно».

Помимо этого, по ее словам, популярным направлением остается Турция. Также псковичи стали интересоваться менее популярными видами отдыха.

«Стали спрашивать то, что долгое время было определенной экзотикой: теплоходные круизы, туры, экскурсии. Причем интересуют как пакетные туры, так и просто набор услуг: экскурсия, размещение, дорога. География здесь достаточно широкая, это и Алтай, и Карелия, и Санкт-Петербург», - отметила Светлана Баранова.