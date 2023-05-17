Спрос на отдых в Минеральных Водах подскочил в Псковской области

Спрос на отдых в Минеральных Водах Ставропольского края существенно вырос в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.
Помимо этого, по ее словам, популярным направлением остается Турция. Также псковичи стали интересоваться менее популярными видами отдыха.
«Стали спрашивать то, что долгое время было определенной экзотикой: теплоходные круизы, туры, экскурсии. Причем интересуют как пакетные туры, так и просто набор услуг: экскурсия, размещение, дорога. География здесь достаточно широкая, это и Алтай, и Карелия, и Санкт-Петербург», - отметила Светлана Баранова.