Туризм

Отели Крыма на лето снизили цены на 30%

Многие отели Крыма снизили цены на треть по сравнению с прошлым годом, чтобы привлечь туристов, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Причем, на 20-30% снизили цены и востребованные объекты, в том числе «Мрия». Кстати, она и в прошлом до июня продавалась почти даром, я и сам чуть было не поехал», — цитируют вице-президента РСТ Юрия Барзыкина «Известия».

По словам главы регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, отели Крыма сейчас выживают в основном за счет местных жителей, которые путешествуют по полуострову на выходные и праздники. В основном они выбирают объекты Большой Ялты, поэтому в других частях полуострова гостиницы не торопятся открываться, чтобы не нести убытков.

По его оценке, загрузка отелей и санаториев в этом году в Крыму даже хуже, чем в прошлом, не говоря о 2021-м.

«В среднем на лето забронировано от 5% до 30% номеров. И то это не оплаченные путевки, а предзаказы, которые в любой момент можно отменить», — сказал он.



