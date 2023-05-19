Туризм

Отдых в Турции для российских туристов стал дороже

Отдых в Турции для российских путешественников стал дороже. В то же время Египет и ОАЭ снижают стоимость путевок для туристов из РФ.

В свежих опубликованных данных Федеральной службы госстатистики РФ, самые высокие цены на отдых в апреле были зафиксированы в Египте, следом идет ОАЭ и замыкает тройку Турция, пишет RuNews24.

Позднее цены в Египте на отдых снизились на 7% за месяц, в ОАЭ на 9%. В Турции же замечен рост на 11,5%. В годовом соотношении отдых в Турции стал дороже на 17,5%, а в Египте на 13,4%, в ОАЭ на 7,3%.