Туризм

Виртуальную экскурсию по Великим Лукам показал телеканал ТВЦ

Виртуальную экскурсию по Великим Лукам показал телеканал ТВЦ. Сюжет вышел в эфир утром 2 июня.

Скриншот: ТВЦ

«Великолукская крепость – сердце города. При подготовке к Северной войне Пётр I неоднократно бывал в нашем городе, его целью была перестройка земляной крепости в укреплённый бастион. В те времена под крепостью были подвалы, казармы и тайные проходы, которые вели к реке. Но до наших дней сохранились только несколько бастионов и старинные ворота», - рассказала в программе заведующая музеем-усадьбой С. В. Ковалевской Светлана Белюкова.

Со смотровой площадки Великолуской крепости открывается вид на излучину реки Ловать и на Свято-Вознесенский кафедральный собор. На территории крепости проходит старт воздушных шаров в рамках встречи воздухоплавателей.

Первая встреча состоялась в 1996 году и стала настоящей традицией. Сегодня Великие Луки называют столицей воздухоплавания. В этом году фестиваль начнётся 11 июня.

Не только аэростатами славятся Великие Луки. В городе Великие Луки работает уникальный дом-музей академика Ивана Виноградова. Особенность экспозиции этого музея состоит в том, что 90% её составляют подлинные вещи математика. Музей насчитывает около шести тысяч экспонатов.

В деревне Полибино, что в окрестностях Великих Лук, есть музей-усадьба другого выдающегося математика – Софьи Ковалевской. Здесь, в имении отца, Софья провела детские и юношеские годы. Господский дом построен в середине XIX века, можно прогуляться по мемориальным липовым аллеям парка, а в экспозиции музея увидеть подлинные вещи Софьи Ковалевской.

Стоит отметить, что до сих пор точно неизвестно, почему город так называется. По одной из версий, имя связано с рекой Ловать, которая имеет крутые излучины. По другой, исходит от наместника Луки, который одно время правил здесь. А может, город назвали в честь лука – распространённого в давние времена оружия. Неслучайно на гербе целых три лука.

Экскурсию можно посмотреть на сайте nastroenie.tv.