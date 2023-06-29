Туризм

Активный отдых у россиян сменился культурно-познавательным туризмом

Российские путешественники стали чаще покупать экскурсии и меньше интересоваться активными видами отдыха. Спад составил 5%. Данные приводит аналитический центр НАФИ.

Сейчас туристам интересен более всего пляжный, дачный и домашний виды отдыха. Такую перезагрузку от проблем предпочитают почти 50% респондентов, пишет RuNews24.

При этом 42% путешественников оценили познавательный туризм. В основном это женщины с высшим образованием и невысоким заработком. 27% опрошенных признались, что хотят отправиться на охоту или рыбалку, пойти в поход, покататься на горных лыжах.