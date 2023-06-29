Туризм

Продажи чемоданов для ручной клади выросли в России

Продажи малогабаритных чемоданов, подходящих в качестве ручной клади, в России в мае-июне выросли на треть по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании сервиса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Средний чек по малогабаритным чемоданам (под ручную кладь в самолетах) составил 3120 рублей, что на 17% больше уровня прошлого года. Число покупок выросло на 34%», - показал анализ данных за май-июнь этого и прошлого года.

Отмечается, что число покупок чемоданов в целом снизилось на 11%, а вот средний чек оказался на 5% больше уровня прошлого года (4350 рублей), пишет РИА Новости.

По мнению авторов исследования, такой тренд связан скорее с удорожанием провоза багажа и ужесточением требований авиаперевозчиков. Непосредственно в аэропорту пассажиров зачастую просят размещать ручную кладь в специальные металлические формы для проверки габаритов. В случае несоответствия размерам ручную кладь приходится отправлять в багаж с соответствующей доплатой.

«Таким образом, многие отпускники поспешили обновить чемоданы под необходимые требования. Неспроста в топе покупок таких товаров – изделия в тканевой обивке, позволяющей располагать вещи более компактно и при необходимости менять форму», - заключили аналитики.