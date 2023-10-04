Туризм

«Беседка»: Чего не хватает псковскому туризму? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 октября.

Ключевая тема выпуска - «Чего не хватает псковскому туризму?». Ответ на этот вопрос ведущий Артем Татаренко искал вместе с президентом Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Геленой Самохваловой.

На прошлой неделе в Псковской области побывал министр экономического развития Максим Решетников. В рамках своего визита он провел по ВКС совещание по предварительным итогам летнего турсезона в России. Как отмечалось, россияне этим летом совершили на 5 млн туристических поездок больше, чем в 2022 году. С чем это связано? После пандемии коронавируса жизнь налаживается или из-за закрытых границ россияне, которые привыкли отдыхать за рубежом, переориентировались на внутренний туризм?

Насколько оптимистично обстоят дела в сфере туризма Псковской области? Кто и откуда чаще всего приезжает в наш регион? Насколько современна туристическая инфраструктура Пскова и области и насколько она удовлетворяет спрос туристов? Как живут псковские турфирмы?