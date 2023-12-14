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Туризм

Бронируй телегу зимой

14.12.2023 13:08|ПсковКомментариев: 0

В начале декабря россияне стали массово скупать туры на лето, опасаясь дальнейшего роста цен. Не стали исключением и предусмотрительные псковичи, которые уже сейчас присматривают себе место под солнцем на предстоящие отпуска. Не забывая при этом о необходимости вкладывать деньги в грядущие праздники — покупать подарки близким, продукты на новогодний стол и планировать отдых на январские каникулы.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие направления пользуются спросом зимой, куда жители региона предпочитают летать летом, и какой поток туристов ожидается в Псковской области в январе.

 

Куршская коса в Калининградской области

Ограниченное предложение

Недавно российские туроператоры сообщили о росте спроса на летние туры на черноморские курорты — путевки в Анапу и Абхазию уже сейчас разлетаются, как горячие пирожки.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова тенденцию подтвердила: большая часть ранних бронирований — это черноморское побережье, включая Абхазию. Она констатировала, что из-за ограниченного количества предложений топовые места лучше бронировать заблаговременно, как и теплоходные круизы. Количество кораблей не бесконечно, поэтому планировать поездки на июнь-июль лучше за полгода.

Светлана Баранова напомнила, что российским туристам по-прежнему доступны не все страны. Псковичи, желающие отдохнуть за пределами страны, обычно выбирают Турцию, Египет, Арабские Эмираты. Также есть возможность отдохнуть в Таиланде или Шри-Ланке. Последняя, кстати, выигрывает по спросу даже у Египта, лететь до которого теперь дольше из-за облёта европейских стран. А вот отдыхать в Венесуэле псковичи по-прежнему не хотят, это направление никогда не пользовалось популярностью.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур», директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова также рассказала, что люди интересуются Азией, экзотическими странами вроде Шри-Ланки, Индонезией. Но и верные поклонники Турции остались. Понемногу псковичи начали спрашивать про поездки в Европу, в частности, в Болгарию, Грецию.

При этом ажиотажного спроса на раннюю бронь Гелена Самохвалова не заметила. «Очень много приходят, звонят, спрашивают, но массово вкладывать деньги в раннее бронирование не хотят», - сообщила она. По ее мнению, это может быть связано с финансовым состоянием горожан, которым ещё предстоит потратиться на праздники и длительные новогодние выходные. Также роль может играть геополитическая нестабильность - «то какая-то страна закроется, то откроется, то можем лететь, то не можем».

Директор псковского турагентства «Отдых круглый год» Татьяна Калинина считает, что раннее бронирование наиболее актуально для отдыха в России, который не привязан к курсу валют. Туры внутри страны зачастую можно заказать с минимальной предоплатой, а при изменении планов отказаться от поездки за две-три недели до заселения без последствий в виде штрафов.

Татьяна Калинина отметила, что многие псковичи планируют свой летний отдых заранее: глубина продаж в турагентстве достигает ноября 2024 года. Большим спросом пользуются санатории Кавминвод, курорты Краснодарского края. Популярен отдых в Дагестане.

«Его 100% надо бронировать заранее, потому что там очень мало средств размещения. Спрос большой, мест не всем хватит, либо это будут объекты по завышенной цене или плохого качества», - подчеркнула директор турфирмы и добавила: на любом курорте самые лучшие по соотношению цена-качество объекты выкупают первыми.

Таким образом, по России раннее бронирование выгодно, особенно в части покупки авиабилетов. Поэтому псковичи уже начали заказывать места на летний рейс в Сочи — заранее всегда дешевле.

Востребованные направления

В первую очередь у жителей Пскова востребованы именно те направления, куда летает самолёт из местного аэропорта: Сочи, курорты Минеральных Вод, Калининград. «Если бы не авиакомпания «Азимут», которая регулярно подводит с перевозками на Минеральные Воды и Калининград, то было бы совсем хорошо», - посетовала Светлана Баранова. По её словам, псковичи часто рассматривают возможность короткого отдыха: при наличии рейса в Калининград слетать туда на 3-4 дня себе позволяют достаточно многие.

Калининград

А в следующем году потоки псковских туристов, вероятно, хлынут в Дагестан, так как руководство области анонсировало открытие прямого авиасообщения с Махачкалой. Хотя уже сейчас это направление притягивает не только псковичей, но и жителей других регионов России.

Светлана Баранова подчеркнула, что это очень интересная республика с богатой природой, с морем, горами, интереснейшей экскурсионной программой и возможностью погрузиться в национальный колорит. Все остальные локации Северного Кавказа выхода к морю не имеют и в этом плане Дагестану проигрывают. «Это отличный выбор. Но, единственное, здесь нужно очень заранее всё бронировать, потому что средств размещения не очень много», - обратила внимание председатель псковского союза туриндустрии.

Гелена Самохвалова заметила, что Дагестан привлекает туристов не только летом, но и зимой. В горы в такой период не попасть, но познавательные и гастрономические туры предлагаются в обилии.

 Хунзахский район Дагестана

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада подчеркнула, что Дагестан с лета 2023 года пользуется повышенной популярностью. «Мы всячески работаем над этим. Фестиваль плова провели для того, чтобы популяризировать дагестанскую культуру, чтобы убрать стереотипы, якобы, там опасно. На самом деле, это одна из самых безопасных республик Северного Кавказа», - подчеркнула она.

Также Гелена Самохвалова рассказала, что минувшим летом массовым направлением был город Сочи, несмотря на «удивительные» цены - «иногда в Турцию можно было дешевле попасть». Причем ценники задрал не только отельный сектор, но и общепит, экскурсионные объекты, уточнила представитель туротрасли. По её словам, спросом пользовалось всё побережье Краснодарского края, причем люди ехали в Анапу, Геленджик и другие курортные зоны на своем транспорте.

Возможно, для кого-то эти локации стали альтернативой Крыму, который в связи со сложившейся ситуацией многие туристы посетить не решились. Кроме того, летом-2023 псковичи осваивали Дальний Восток и Байкал. Такой отдых выбирали те, кто не любит лежать возле моря на шезлонге, предпочитая активный отдых и знакомство с красотами родной страны, уточнила Гелена Самохвалова.

И, конечно же, горожане летали за рубеж - в Турцию, Арабские Эмираты, Египет и другие открытые для российских туристов страны.

Выгодный период

На новогодние праздники заграница не пользуется большим спросом. По мнению Светланы Барановой, это связано с финансовым обеспечением псковичей, потому что туры в целом существенно подорожали - процентов на 40-50. Также сказалось сезонное повышение цен, которое всегда фиксируется накануне Нового года. Кого-то может отпугнуть и разница в климате: перепад температур порядка 30-40 градусов способен негативно сказаться на здоровье, и редкий любитель готов совершить такой подвиг - зимой отправиться в лето.

В период зимних каникул активные псковичи ездят на горнолыжные курорты, например, Шерегеш (Кемеровская область), а желающие порелаксировать выбирают спа-процедуры в санаториях Кавминвод. По словам Гелены Самохваловой, люди также смотрят Йошкар-Олу - «сказочный город, а-ля Дания».

Канатная дорога в Сочи

В псковском бюро путешествий «Континент» большим спросом в декабре пользуются программы, включающие в себя элементы новогодних развлечений. Например, расписать ёлочную игрушку на Новгородской фабрике игрушек, побывать на рождественском представлении в Гатчинском дворце, проведать оленей в Ленинградской области, отправиться в Карелию.

«Такие путешествия сейчас в топе, и здесь нужно торопиться, потому что это буквально последние места», - обратила внимание Светлана Баранова.

Директор турагентства «Отдых круглый год» подтвердила, что выгодных предложений всё меньше, многие люди планируют новогодние поездки заранее, порой начиная с июня. Татьяна Калинина выделила два типа путешественников: это экскурсанты, которые отправляются в короткие поездки по ближайшим городам или туда, куда летит самолет из Пскова; и люди, выбирающие на Новый год пляжный отдых в более теплых странах. Причём количество вторых немного поубавилось - спрос ограничивает выросшая стоимость туров. Однако заграница по-прежнему привлекает многих российских туристов, самолёты летят битком. Татьяна Калинина заметила, что некоторые пляжи Таиланда уже стали напоминать Анапу по количеству отдыхающих.

Она подчеркнула, что опытные путешественники, желающие сэкономить, выбирают для отдыха последний месяц года, когда появляются «горящие» туры по сниженным ценам. На новогодних праздниках таких предложений не бывает, а после января стоимость путёвок и вовсе начинает расти. «Самый выгодный период - это слетать до Нового года. Кто может, тот сильно выиграет и получит самые выгодные цены, которых не будет в другие месяцы», - констатировала директор турагентства.

В целом же стоимость отдыха, в том числе новогоднего, в этом году подросла - это отмечают все эксперты отрасли. Да и поднятие цен на январские выходные давно стало тенденцией.

Отдых на Псковщине

Те, кто не могут себе позволить поездку в другой регион или за рубеж, могут провести новогодние каникулы на родной земле. Благо в Псковской области есть масса интересных мест, о которых многие местные жители даже не догадываются. Например, можно отправиться на снегоходах по Полистовскому заповеднику, побывать в бывшем барском доме имения семьи Философовых в Бежаницах или ознакомиться с бытом старообрядцев в красногородском музее в Платишино.

А вот туристы из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Москвы давно присмотрелись к псковским красотам. К традиционным направлениям - Пскову, Изборску, Печорам и Пушкинским Горам - ежегодно добавляются новые, ранее неизведанные.

Порховский музей Ганзы

Кроме того, в регионе довольно много загородных средств размещения, в этом году открылись новые, и, по данным туроператоров, почти все они уже забронированы на Новый год. Санатории тоже загружены под завязку.

«Поток колоссальный, загрузка отелей больше 100% - с допкроватями и так далее. Билетов на «Ласточки» и самолеты нет, люди едут на машинах. Туроператоры и отели на низком старте», - Гелена Самохвалова констатировала, что на новогодние праздники в Псковскую область приедет огромное количество туристов.

Все псковские экскурсоводы заняты с 29-го декабря по 8-е января, запланировано очень много дополнительных мероприятий, как в коллективных средствах размещения, так и на объектах показа - ярмарки, фестивали, различные активности, музейные программы. Развлечения будут на любой вкус и кошелек.

Директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко подтвердила, что ожидается большой наплыв гостей. По её словам, почти все гостиницы Пскова и близлежащие базы отдыха, отели в Печорском и Псковском районах уже забронированы на праздники. При этом директор ТИЦ выразила уверенность, что средства размещения с нагрузкой справятся.

Она напомнила, что в этом году в регионе появились модульные отели, которые могут принимать туристов зимой. Пользуются спросом и давно существующие базы отдыха в разных уголках региона, все они зимой предлагают гостям активный отдых - покататься с горок, на ватрушках и лыжах. «Туристы к нам едут», - констатировала Лариса Семашко.

А сами псковичи, тем временем, не слишком активно изучают родные края, предпочитая путешествовать за пределами области. Об этом свидетельствует и тот факт, что базы отдыха и санатории в большинстве своём заняты гостями из других регионов.

Между тем, в Псковской области есть, что посмотреть. Туроператоры советуют и гостям, и жителям региона не зацикливаться на популярных туристических локациях. Не менее интересные объекты расположены в Опочке, Порхове, Дно, Великих Луках, Невельском районе и других муниципалитетах. А Печорский район — это не только монастырь, но и хуторной туризм.

Не зря говорят, что сани нужно готовить летом, а телегу зимой. Те, кто позаботился о новогодних каникулах в июне, получили определённо более выгодные предложения. Затянувшим выбор до декабря придётся выбирать из того, что осталось. И даже при желании изучить родные места, возможно, придётся постоять в очереди. Во избежание подобной ситуации летом стоит рассмотреть вопрос раннего бронирования.

Ульяна Лаблюк

Теги: #туризм #отпуск #отдых #новогодние каникулы #туристы
Источник: Псковская Лента Новостей
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