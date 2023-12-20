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Туризм

В Россию увеличился турпоток после введения в оборот электронных виз

29.12.2023 12:14|ПсковКомментариев: 0

Российский союз туриндустрии (РСТ) утверждает, что введение электронных виз в России дало значительный толчок развитию въездного туризма. Далее прогнозируется значительный рост въездного турпотока в конце весны 2024 года, согласно заявлению члена правления РСТ и генерального директора туроператора «Тари-тур» Марины Левченко.

Эксперт подчеркнула, что запуск визовой системы в августе, перед началом низкого сезона, позволил устранить определенные технические сложности при оформлении виз. Однако остается работа над сокращением объема заполняемой анкеты, требующейся для подачи заявления на визу, пишет RuNews24.

Туристы активно приезжают, в основном из Китая, Турции, Катара, а также в небольшом количестве из Индии. Китайские туристы не только предпочитают групповые поездки, но и частные поездки, в том числе бизнес-туры. Заказы программ разнообразны, от классических до сложных, комбинированных, пояснила Левченко.

По ее мнению, значительный рост въездного туризма ожидается в конце весны из стран Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, Малайзия и Таиланд. Здесь формируется быстро развивающийся средний класс, который активно путешествует и проявляет значительный интерес к поездкам в Россию. Географическая близость также является важным фактором. При наличии прямых авиарейсов мы увидим заметный прирост въездного туризма, добавила генеральный директор «Тари-тур».

Электронные визы для краткосрочных поездок в Россию продолжительностью до 16 дней доступны гражданам 55 стран, включая государства-члены Евросоюза.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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