Туризм

Гостиничный комплекс с коттеджами и ресторанами появится в Пушкиногорском районе в 2025 году

Ресторатор и шеф Futurist и Inner (Санкт-Петербург) Алексей Алексеев рассказал о планах открыть новые проекты в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ReBro by Dmitry Levitsky - канале о ресторанном бизнесе.

«В 2025 году также планируем открыть Alexander residence – туристический кластер в Пушкиногорском районе Псковской области: 200 га земли! Архитектурный, ландшафтный и арт-объект, гостиничный комплекс с коттеджами, включающий рестораны, кафе, конференц-зал, художественную галерею, зону отдыха и фермерский рынок. Обширная развлекательная инфраструктура», - рассказал ресторатор.

Как следует из информации открытых источников, Алексей Алексеев начал карьеру в 2010 году. Первое время работал с Тарасом Жемелко и Жиром Нютиль, кормил делегацию Газпром в Сочи, далее был шефом в «Гирлянда Steak Shop and Show».

Строил ресторан Nordic и запускал Recolte со своей сложной и интересной концепцией премиум Fine Dinig.

Награды, достижения: