Туризм

Марина Егорова: Увеличение турпотока в Псковской области диктует новые задачи

Туристический поток в Псковской области растет, в связи с этим появляются новые задачи. Об этом сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на круглом столе в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июня.

«Высокий сезон в Псковской области начался. Действительно, одно из приоритетных направлений развития экономики нашей области — сфера туризма. И здесь мы обладаем достаточно выгодными условиями и конкурентными особенностями. Это и географическое положение, и удобные климатические условия, близость больших городов и, конечно, наше богатое культурно-историческое наследие», - сказала Марина Егорова.

Она отметила, что на сегодняшний день в Псковской области есть более 200 коллективных средств размещения различного уровня — от гостиниц без звезд до трехзвездочных и четырехзвездочных отелей. Работают 25 туристических операторов, 77 туристических агентств. За два года оказания государственной услуги по аттестации экскурсоводов в регионе уже аттестовали 140 специалистов.

«У нас отмечается увеличение турпотока. Как раз прошлый год показал за три года увеличение на 18%, мы впервые достигли показателя в 504 тысячи туристов. И это диктует новые задачи в части развития туристической отрасли. Все мы слышим о недостаточности коллективных средств размещения, номера приходится бронировать заблаговременно, особенно это касается "троек" и "четверок" в нашем регионе. Отмечая растущую роль туризма, инвесторы активно показывают свою деятельность в нашем регионе. В этом году мы ждем открытие первой "пятерки" — на улице Леона Поземского в Пскове. Там будет многофункциональный туристический комплекс, внутри которого будут гостиничные номера категории "Пять звезд"», - поделилась глава профильного комитета.

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Марина Егорова добавила, что в регионе также с господдержкой реализуют мероприятия по строительству модульных некапитальных отелей. В прошлом году в Псковской области появилось 105 новых номеров в разных районах, в этом году ждут еще 186 новых номеров.