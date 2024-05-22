Туризм

Способ избежать переплат при оплате отдыха назвали псковичам

Цифровая экосистема ПАО «МТС» объявляет о запуске экосистемного сервиса оплаты частями «Флекс», с помощью которого можно оплачивать свои покупки без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка. Особенно актуален данный сервис становится в период отпусков, когда одновременная оплата билетов и бронь отеля могут «съесть» месячный бюджет семьи, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: МТС

Экосистемный сервис МТС «Флекс» позволяет растянуть оплату покупки на несколько частей. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка. Сейчас растянуть платеж с помощью «Флекс» пользователи могут при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе МТС Все Страховки, на билетной витрине Ticketland МТС.

Такая система позволяет с комфортом оплачивать любой отпуск. С ней можно купить билеты на самолет или поезд, забронировать номер в отеле, оплатить только четверть от стоимости и уже отправиться отдыхать, а оставшуюся стоимость внести позже равными суммами по заранее определенному графику.

«С запуском сервиса “Флекс” у псковичей появляется больше возможностей для путешествия мечты, ― отметила директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко. ― Посильные суммы не стеснят повседневные нужды семьи и при этом позволят с комфортом отдохнуть на одном из лучших российских курортов».

Функционал сервиса планируется в дальнейшем расширить: разрешить растягивать платеж на более чем четыре части, подключить «Флекс» в офлайн-магазинах при оплате по QR СБП и многое другое.