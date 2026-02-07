 
Туризм

Россияне стали в восемь раз чаще ездить во Вьетнам

Россияне в 2025 году стали ездить во Вьетнам в восемь раз чаще, чем годом ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Так, если в 2024 году во Вьетнам было совершено почти 52 тысячи поездок, то в прошлом году их количество выросло до 417 тысяч. Популярными курортами для россиян остаются Нячанг, Фукуок и Дананг.

Кроме того, активно рос спрос на поездки в Тунис - в 4,3 раза, до 2,4 тысячи, а также в Индонезию - в 3,4 раза, до 48 тысяч. Еще в два раза - до 8 тысяч - увеличилось количество путешествий в Иорданию, с которой Россия в прошлом году запустила безвизовый режим.

Резкое увеличение популярности Вьетнама среди россиян объясняется расширением доступности перелетов. Весной прошлого года сразу несколько компаний - как российских, так и вьетнамских - запустили прямые рейсы во Вьетнам. Как говорили ранее в АТОР, обсуждается возможность дальнейшего увеличения количества рейсов.

