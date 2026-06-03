Псковская гостиница «Ольгинская» стала лауреатом премии «Лучше, чем Hotel»

Профсоюзная гостиница «Ольгинская» вошла в число лучших гостиниц России и стала лауреатом премии «Лучше, чем Hotel» от Ozon Travel, сообщила пресс-служба профсоюзов Псковского облсовпрофа.

Фотографии: профсоюзы Псковской области

Этой награды удостаиваются гостиницы на основании комплекса факторов: оценок гостей, доли подтверждённых бронирований, низкого процента отмен и возвратов, соотношения цены и качества. Из более чем 80 тысяч гостиниц в стране эксперты Ozon Travel отдали предпочтение гостинице «Ольгинская».