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Псковская гостиница «Ольгинская» стала лауреатом премии «Лучше, чем Hotel»

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Профсоюзная гостиница «Ольгинская» вошла в число лучших гостиниц России и стала лауреатом премии «Лучше, чем Hotel» от Ozon Travel, сообщила пресс-служба профсоюзов Псковского облсовпрофа. 

Фотографии: профсоюзы Псковской области

Этой награды удостаиваются гостиницы на основании комплекса факторов: оценок гостей, доли подтверждённых бронирований, низкого процента отмен и возвратов, соотношения цены и качества. Из более чем 80 тысяч гостиниц в стране эксперты Ozon Travel отдали предпочтение гостинице «Ольгинская».

«Мы благодарим наших гостей за доверие и положительные отзывы — это помогает нам работать, расти и развиваться. Впереди — ещё больше улучшений и сервисов для вас», — отмечают в пресс-службе.
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