Индонезия рассматривает запуск прямых авиарейсов из четырех городов РФ

Индонезия рассматривает возможность запуска прямых авиарейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Об этом сообщили в посольстве республики в Москве.

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«Это несколько потенциальных новых прямых маршрутов из России в Индонезию, включая рейсы из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Однако на данном этапе все эти предложения ориентированы на Бали», — уточнили в диппредставительстве.

На остров сегодня направляется около 92% прибывающих в Индонезию россиян, поэтому именно Бали остается приоритетным пунктом для новых маршрутов. При этом индонезийская сторона допускает в перспективе расширение и на другие направления — острова Ломбок и Комодо, а также столицу Джакарту, пишут «Известия».