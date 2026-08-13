Индонезия рассматривает запуск прямых авиарейсов из четырех городов РФ

Индонезия рассматривает возможность запуска прямых авиарейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Об этом сообщили в посольстве республики в Москве.
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На остров сегодня направляется около 92% прибывающих в Индонезию россиян, поэтому именно Бали остается приоритетным пунктом для новых маршрутов. При этом индонезийская сторона допускает в перспективе расширение и на другие направления — острова Ломбок и Комодо, а также столицу Джакарту, пишут «Известия».