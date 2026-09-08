 
Туризм

Псковская область представила туристический потенциал на форуме «Отдых Leisure 2026»

0

Псковская область стала частью главного отраслевого события России — международного форума-выставки по туризму «Отдых Leisure 2026». Мероприятие стало площадкой диалога, где бизнес, власть и потребители вместе определяют, каким будет будущее туристической отрасли, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии регионального Фонда инвестразвития

В рамках деловой программы прошло более 40 мероприятий. Обсуждались актуальные темы: развитие выездного туризма, инфраструктурные вызовы, диверсификацию туристического продукта, а также цифровизацию и сервис.

Псковскую область представили врио директора филиала Фонда инвестразвития в Москве Светлана Леготина. Она рассказала о поддержке инвесторов, возможностях Псковской области в сфере туризма и представила конкретные инвестплощадки для новых проектов.

Учредитель единственного в России музея Кондитерского искусства и совладелец кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова поделилась опытом о том, как сделать музей точкой притяжения для путешественников и объяснила, чем гастрономические маршруты покоряют современных туристов.

В правительстве отметили, что форум дает реальные возможности: участники находят новые рынки, тестируют идеи и договариваются о партнерстве прямо на площадке.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026