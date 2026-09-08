Псковская область представила туристический потенциал на форуме «Отдых Leisure 2026»

Псковская область стала частью главного отраслевого события России — международного форума-выставки по туризму «Отдых Leisure 2026». Мероприятие стало площадкой диалога, где бизнес, власть и потребители вместе определяют, каким будет будущее туристической отрасли, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии регионального Фонда инвестразвития

В рамках деловой программы прошло более 40 мероприятий. Обсуждались актуальные темы: развитие выездного туризма, инфраструктурные вызовы, диверсификацию туристического продукта, а также цифровизацию и сервис.

Псковскую область представили врио директора филиала Фонда инвестразвития в Москве Светлана Леготина. Она рассказала о поддержке инвесторов, возможностях Псковской области в сфере туризма и представила конкретные инвестплощадки для новых проектов.

Учредитель единственного в России музея Кондитерского искусства и совладелец кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова поделилась опытом о том, как сделать музей точкой притяжения для путешественников и объяснила, чем гастрономические маршруты покоряют современных туристов.

В правительстве отметили, что форум дает реальные возможности: участники находят новые рынки, тестируют идеи и договариваются о партнерстве прямо на площадке.