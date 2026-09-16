«Дневной дозор»: Едут ли псковичи отдыхать за рубеж при таких ценах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «:Едут ли псковичи отдыхать за рубеж при таких ценах или предпочитают отдых в РФ». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Осень в Псковской области — это, безусловно, живописные пейзажи Пушкиногорья, туманы над Псковским озером и уютные вечера. Однако, когда сентябрьская прохлада начинает напоминать о скорых холодах, у многих жителей региона традиционно возникает желание сменить серые тучи на южное солнце или экзотические пейзажи. Но в этом году планы на бархатный сезон за рубежом могут серьезно ударить по семейному бюджету.

Согласно свежим данным сервиса бронирования Onlinetours, за год осенние туры за границу подорожали на 28%, а средний чек достиг внушительной отметки в 244 700 рублей. В топ-5 направлений вошли Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. Средний чек по Турции вырос до 260 500 рублей, по Египту — до 242 800 рублей. Даже эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) признают: чтобы отдохнуть за рубежом на приемлемом уровне в непиковые осенние даты, сегодня нужно закладывать минимум 100 000–120 000 рублей на одного человека.

Едут ли псковичи отдыхать за рубеж при таких ценах или предпочитают отдых в России? Дорожает ли отдых в России на этом фоне? Какие факторы, кроме цены, влияют на выбор места отдыха? В этом будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Председатель Общественного совета при министерстве туризма Псковской области, туроператор Светлана Баранова не согласна с тем, что рост цен происходит только на зарубежные туры. Она перечислила факторы, влияющие на выбор псковичей мест для отдыха.

«Естественно, ценовая политика оказывает свое воздействие на выбор клиентов. И, наверное, в сегодняшних условиях можно говорить о тенденции общего роста цен на отдых и о соразмерности стоимости качественного отдыха средним доходам жителей нашего региона. Поэтому тенденция одинаковая и для России, и для заграницы. Стоимость по Российской Федерации тоже подрастает. Другое дело, что здесь есть возможность самостоятельных автомобильных путешествий, которые существенно могут снизить траты псковичей. Цены влияют очень сильно, и люди экономят на отдыхе, но в равной степени и на территории Российской Федерации, и за ее пределами. В моем представлении сегодняшний отдых — это некая лотерея, счастливый билетик, тебе повезет или не повезет улететь в указанные сроки, на которые ты рассчитывал в момент приобретения путевки и начала своего путешествия. Потому что, к сожалению, мы живем в таких условиях, когда очень зависим от требований безопасности. Соответственно, может меняться полетная программа. Таких ситуаций из нынешнего сезона я могу приводить огромное количество. И это в равной степени и Российская Федерация, и полеты за ее пределы. Наверное, поезд и личный автомобиль становятся более надежным способом добраться до места отдыха».

Директор турагентства «Отдых круглый год» Татьяна Калинина назвала повышение цен на осенние туры ежегодным. Однако согласиться с тем, что дорожают только зарубежные поездки, она не может. По ее словам, дорожает всё: продукты, кафе, отели - как внутри страны, так и за ее пределами.

Татьяна Калинина / «ВКонтакте»

«Да, псковичи едут отдыхать осенью. Но история повышения стоимости туров происходит каждый год, и поэтому цены не стоят на месте, они растут, но всё равно псковичи едут отдыхать. В России тоже путевки сохраняются. Люди отдыхают и ездят, и за рубеж точно также. Я могу сказать по своей фирме: если выезжают за рубеж, осенью это, конечно, Турция, Египет, Тунис - самые популярные направления. А потом идут уже дальше азиатские страны, то есть это Таиланд, Китай, Вьетнам. Если по России, то очень много экскурсионных туров: и Казань, и Калининград, и Алтай, и Сочи. Это очень востребованные, как всегда, поездки. Если это туристы с детьми, то, конечно, они имеют определенные критерии по выбору отдыха. Они не хотят далеко лететь, это короткий авиаперелет, недальний, чтобы было комфортно для отдыха с детьми, где больше всего входит услуг: питание, какие-то развлечения для детей, которые уже входят в стоимость, детские площадки на территории отелей и так далее. Это важно. Если едут, допустим, молодожены, то они выбирают, исходя из красивого места, из эстетического взгляда, чтобы было что запомнить, чтобы это было нестандартное путешествие, необычное. Или такое, которое в обычное время, может быть, не могут себе позволить, чтобы запомнилось на всю жизнь. У каждой категории туристов есть критерии, по которым они выбирают».

Директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская отметила, что интерес к нашему Изборску у туристов увеличивается. Она отметила, что к тому же у людей увеличивается интерес к туризму по России, и объяснила, почему это происходит.

«Маршрут Псков - Изборск - Печоры очень популярен у наших туристов. И особенно это чувствуется летом. Все знают, что на "Ласточку" из Санкт-Петербурга билеты очень трудно достать. И, конечно, поток увеличивается в летнее время. "Ласточка" теперь ходит до Печор. С января по август мы уже в этом году приняли 426 тысяч 141 посетителя. В прошлом году это было 415 тысяч 461 человек. Это еще не год, сезон продолжается, активно сейчас поедут школьники, "золотая осень". Особенно привлекательны у нас в регионе Пушкинские Горы. Тех, кто приезжает на выходные, обязательно мы надеемся встретить в Изборске и в Печорах. Я думаю, что и вам тоже интересно путешествовать по своей родной стране. И сейчас создаются все условия для того, чтобы мы по прекрасным нашим дорогам путешествовали с семьей, с друзьями. То есть развивается транспортная доступность объектов культурного наследия, точек притяжения в нашей области».

Министр туризма Псковской области Марина Егорова в свою очередь рассказала, чем привлекателен регион для туристов.

«Наш регион уверенно становится точкой притяжения для путешественников. Интерес к нему стабильно растет. Это подтверждают и официальная статистика, и отзывы гостей. Рост показателя туристических поездок за март-июль 2026 года зафиксирован на уровне более 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этими цифрами стоит большая работа всей нашей туристической команды. Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом и инвесторами. Видя реальную поддержку со стороны правительства, они готовы вкладываться в масштабные проекты, которые меняют облик региона. Особое внимание мы уделяем продвижению наших уникальных мест. Создавая новые туристические продукты и выходя на новые рынки, мы сохраняем главное — высокую долю возвратных гостей. Люди хотят возвращаться снова и снова. Путешественники из года в год отмечают, как преображается наша инфраструктура. Появляются современные отели и загородные комплексы с отличным сервисом. Обновляются парки и набережные. Всё это не заменяет богатый потенциал, а лишь гармонично его дополняет, делая отдых в Псковской области по-настоящему комфортным и незабываемым».

Растущий интерес к Псковской области подтвердил и ​креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

«Одним словом, здесь точно можно сказать, что наши мероприятия привлекают туристов. Объясню на примерах. Есть у нас такой фестиваль "Лешуга", в этом году проходил, и мы проводили опросы. Так вот, я могу сказать, что гостей-туристов именно на фестивале было 27% от общего числа. Это, конечно, приблизительная выжимка. Из этих туристов случайно попали 36%, а 64% из 27% приехали специально на фестиваль. Мне кажется, это очень неплохой показатель. А если так считать, то все мероприятия федерального значения, которые попадают в федеральную повестку, так или иначе привлекают туристов».

Известный псковский бизнесмен Николай Загоруй подтвердил приток туристов в Псков, но назвал и показатель, который в этом году снизился. Также он обозначил причины этого снижения.

«Интерес растет. Псков становится интереснее. Самое главное, мы видим, что он очень достойно преображается. Если говорить по количеству народа за 8 месяцев, немножко есть спад. По среднему количеству посещений в целом есть плюс. Сейчас люди любят проводить время в городе Псков и Изборске. У нас за 2025-й год среднее пребывание гостей — где-то один-полтора дня или 1,5 суток. <...> Но очень много отказов, много возвратов денег, потому что случается так: взяли билет на самолет, билет сдвинулся, сдвинулся, сдвинулся и так далее. Вот эти политические моменты - важные. Если судить по "Двору Подзноева", "Кварталу Мейера" и "Раздолью", то в "Раздолье" численность гостей выше, заселение идет активнее. Номера попроще. Видимо, по стоимости пока выбирают».

Сложно спорить с тем, что Псковская область с каждым годом становится всё привлекательнее. Туристический поток растет. Конечно, на это влияет не только преображение Пскова, но и политическая обстановка в мире. Из-за закрытия воздушного пространства и прочих мер безопасности интерес к внутреннему туризму растет. Такой же точки зрения придерживается и большинство наших собеседников. Однако про поездки за рубеж псковичи вовсе не забывают. По словам наших спикеров, ценовая политика не всегда является решающим фактором в выборе мест для отдыха.

Александра Мошина