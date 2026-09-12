Не только магнитики: что россияне везут домой из путешествий

Более 60% россиян приобретают во время путешествий товары для дома и обустройства жилья, а 12% готовы потратить на такие покупки более 10 тысяч рублей, сообщили в «Лемана ПРО».

Компания провела опрос среди более 1 тыс. жителей российских городов с населением от 100 тыс. человек, которые занимались ремонтом или благоустройством жилья за последний год.

Согласно результатам исследования, 63% опрошенных привозили из поездок товары для дома. Чаще всего это магниты и сувениры — 37%, предметы декора — 35%, текстиль — 29%, свечи и ароматы для дома — 26%.

По 24% респондентов привозят из путешествий кухонные аксессуары, керамику или изделия ручной работы, 20% — посуду, столько же — постеры, картины и фотографии. Еще 14% покупают растения, семена и товары для сада, 12% — аксессуары для ванной, 9% — корзины, коробки и органайзеры.

Главной причиной таких покупок 34% участников опроса назвали желание сохранить воспоминания о поездке. Еще 29% считают такие товары необычными или приобретают их в качестве подарка, 28% обращают внимание на выгодную цену, 26% покупают вещи, которые сложно найти в своем городе, а 24% — из-за локального стиля. Для 21% такие покупки становятся спонтанными.

Чаще всего товары для дома россияне приобретают в сувенирных магазинах — 49%, на рынках и ярмарках — 47%, а также у местных мастеров — 46%. Торговые центры выбирают 40% опрошенных, локальные магазины и супермаркеты — 33%, пишет РИА Новости. По 15% приходится на музеи и культурные пространства, 9% — на магазины в аэропортах и на вокзалах.

Что касается расходов, 28% готовы потратить в поездке на товары для дома от 5 до 10 тыс. рублей, 25% — от 3 до 5 тыс. рублей, 13% — от 1 до 3 тыс. рублей, а 12% — более 10 тыс. рублей.