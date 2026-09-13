Новые знаки туристской навигации установили в Невельском округе

Новые знаки туристской навигации установили в Невельском муниципальном округе. Об этом сообщили в Министерстве туризма Псковской области.
Фото здесь и далее: Министерство туризма Псковской области/ канал Мах
«Знаки помогают туристам ориентироваться на местности, делая путешествия комфортнее и безопаснее», - отметили в министерстве.
Работу по созданию комфортной навигационной среды для путешествий в Псковской области осуществляет Министерство туризма совместно с администрациями муниципальных округов.