Псков попал в топ-6 популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре

Псков оказался в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре по версии российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Проанализировав данные заявок, сервис определил самые популярные направления для путешествий на три дня в сентябре 2026 года. И оказалось, что для коротких поездок наиболее востребованы туристические направления. На первом месте - Москва, на втором - Нижний Новгород, а на третьем - Ярославль.

Псков в рейтинге самых популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре расположился на шестом месте.

В топ-10 также вошли Майкоп, Владимир, Тверь, Бжид, Горячий Ключ и Оренбург.