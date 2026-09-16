В СОЦПРОФ поддержали поручение Мишустина по актуализации образовательных стандартов в сфере туризма

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ поддержало поручение премьер-министра Михаила Мишустина по актуализации образовательных стандартов в сфере туризма. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, туризм сегодня — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, и качество подготовки специалистов напрямую влияет не только на экономический рост, но и на условия труда, заработные платы и социальную защищенность работников.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам актуализировать федеральные государственные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образования в сфере туризма.

До 30 ноября 2028 года Министерство науки и высшего образования совместно с Министерством просвещения должны актуализировать и утвердить соответствующие ФГОС. Ещё одно поручение касается разработки и утверждения профессионального стандарта «Специалист по формированию, продвижению и реализации туристского продукта». Эту задачу поставили Минтруда и Минэкономразвития со сроком исполнения до 2 ноября 2027 года.

Кроме того, Минэкономразвития и Минобрнауки до 1 декабря 2026 года подготовят список представителей ключевых отраслевых объединений и организаций, которые будут привлечены к проектированию укрупнённой группы специальностей и направлений подготовки «Гостеприимство, сервис и оказание услуг». К этому же сроку министерствам при участии Минпросвещения поручено проработать вопрос о проведении, начиная с 2027 года, мероприятий по повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения профильных дисциплин. При участии Минтруда планируется на системной основе организовать стажировки работников среднего профессионального и высшего образования по направлениям подготовки в сфере сервиса и туризма.

Эти меры направлены на повышение качества подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства, которая должна увеличить свой вклад в ВВП страны. По итогам прошлого года он превысил 3%, а к 2030 году планируется довести показатель как минимум до 5%.

«Поручение премьер-министра Михаила Мишустина по актуализации образовательных стандартов в сфере туризма — это своевременный и крайне важный шаг. Туризм сегодня — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, и качество подготовки специалистов напрямую влияет не только на экономический рост, но и на условия труда, заработные платы и социальную защищенность работников. Профсоюзы СОЦПРОФ всегда выступали за то, чтобы образование в сервисных отраслях было максимально практико-ориентированным и соответствовало реальным запросам рынка. Мы видим, что сегодня многие выпускники выходят с хорошей теорией, но без достаточных практических навыков, а это создаёт проблемы и для работодателей, и для самих молодых специалистов», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По его словам, особенно важно, что в работу по обновлению стандартов привлекаются отраслевые объединения, научные и образовательные организации, а также планируются системные стажировки преподавателей. Это позволит разорвать разрыв между учебными программами и реальной жизнью отрасли.