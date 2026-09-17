 
Туризм

Пора открывать юг: чем удивит новый туристический маршрут по Псковской области. ЛОНГРИД

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Уже много лет самыми популярными у туристов местами на Псковщине остаются Псков, Изборск, Печоры и Пушкинские Горы. Однако в последнее время привлечь к себе гостей все активнее пытается южная часть региона. Одним из проектов, который должен поспособствовать популяризации этой территории, стал маршрут «Живут же люди», разработанный министерством туризма Псковской области. Он сформирован таким образом, чтобы раскрыть историю местности и показать достопримечательности через призму судеб конкретных людей: Петра I, Александра Матросова, Софьи Ковалевской и наших современников — предпринимателей, которые развивают малые территории. Недавно стало известно, что маршрут может получить статус национального — если это произойдет, то у него появится возможность привлечь еще больше туристов, а регион сможет получать федеральные средства на улучшение его инфраструктуры.

Пора открывать юг: чем удивит новый туристический маршрут по Псковской области. ЛОНГРИД
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