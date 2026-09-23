 
Туризм

АТОР сообщила о подорожании визы в Египет с 2027 года

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Стоимость однократной въездной визы в Египет с 1 января 2027 года вырастет с $30 до $33, а цифровая виза подорожает до $39, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«С 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет вырастет на $3 - с $30 до $33. Повышение связано с решением правительства Египта об увеличении визового сбора. О предстоящих изменениях говорится в циркуляре Египетской палаты туристических компаний и турагентств», - говорится в сообщении.

В АТОР напомнили, что это уже второе подорожание за год. С 1 марта 2026 года стоимость визы по прибытии увеличилась с $25 до $30.

Египетское издание Ahraminfo со ссылкой на Министерство туризма и древностей сообщает, что цифровая виза с 2027 года подорожает до $39. При этом российские туроператоры ждут дополнительных официальных разъяснений по формулировке нового циркуляра.

«Официальных бумаг мы не получали, надо дождаться официальных разъяснений, в том числе по сервисному сбору в шесть долларов. Действительно ли он будет взиматься при оформлении бумажных виз или эта мера останется актуальной только для цифровой визы», - прокомментировали в одной из компаний.

Туристы, прилетающие в международный аэропорт Шарм-эш-Шейха на срок до 15 дней, могут получить бесплатный «синайский штамп», если не планируют покидать Южный Синай, пишет ТАСС. Но для экскурсии в Каир или поездки в Хургаду понадобится обычная египетская виза - как при въезде в международные аэропорты Хургады, Александрии и Эль-Аламейна, рассказали в ассоциации.

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