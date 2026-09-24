Отели Псковской области вошли в топ в РФ по качеству сервиса

Отели Псковской области получили среднюю оценку 9,1 балла от гостей в 2026 году и вошли в число лидеров по качеству сервиса в России, согласно данным российского сервиса онлайн-бронирования «Островок».

«Островок» зафиксировал рекордное количество высоких оценок от туристов для российских объектов размещения в 2026 году. Доля положительных отзывов достигла 72,5%, а средняя оценка впервые составила 9 баллов из 10. Для сравнения, в 2022 году средняя оценка равнялась 8,6 балла, в 2024 году — 8,8 балла, а по итогам 2025 года выросла до 8,9 балла.

С начала года структура оценок выглядит следующим образом: 72,5% гостей поставили 9-10 баллов, 17,5% — 7-8 баллов, 5,5% — 5-6 баллов, и 4,5% поставили оценку ниже 5 баллов.

Управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова отметила, что рост оценок показывает зрелость российского рынка гостеприимства. Она подчеркнула, что уход международных сетей не снизил качество, а наоборот, средние оценки растут. Отрасль развивает культуру управления и повышает стандарты. Владельцы открывают новые отели, реновируют существующие объекты, а инвесторы сделали апартаменты стильными квартирами с дизайнерским ремонтом и дополнительным сервисом.

Калининградская область возглавила рейтинг регионов с самой высокой средней оценкой (9,4 балла). Костромская область, Калмыкия и Северная Осетия заняли второе место с показателем 9,3 балла. Марий Эл и Ставропольский край набрали 9,2 балла. Липецкая область и Хакасия разделили с Псковской областью четвертое место с результатом 9,1 балла. Кабардино-Балкария и Карелия получили 9,0 баллов.

Карачаево-Черкесия, Коми, Ленинградская область, Адыгея, Дагестан и Удмуртия набрали по 8,9 балла. Гости проявили наибольшую критичность в Хабаровском крае (7,8 балла), Москве (8 баллов), а также в Московской области, Якутии и Красноярском крае (8,1 балла).

Эксперты «Островка» считают обратную связь важным инструментом повышения качества. Отзывы помогают отельерам находить точки роста и сохранять лучшие элементы сервиса. Владельцы и управляющие активно отвечают на мнения путешественников, чтобы публично демонстрировать работу с обратной связью. Сегодня около трети всех подробных текстовых отзывов содержат персональный комментарий от представителя гостиницы.