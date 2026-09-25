 
Туризм

Рост среднего чека на туристическое жилье в России почти остановился

0

Рост среднего чека в российских местах размещения туристов практически остановился. За год он увеличился всего на 1% после годового роста в 16% годом ранее. Об этом рассказали эксперты платформы Bronevik.com: они проанализировали бронирования за последние 12 месяцев — по сентябрь 2026 года.

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным исследования, средний чек по всем типам отелей и других объектов размещения составил 5,4 тысячи рублей за ночь. В то же время динамика цен заметно различается по форматам размещения. Наибольший рост зафиксирован в санаториях: средний чек вырос на 22% и достиг 10,2 тысячи рублей за ночь — несмотря на то, что санатории уже относятся к самой дорогой категории жилья.

Сильный рост также наблюдается в доступных сегментах. Средний чек в капсульных отелях увеличился на 15%, до 2,5 тысячи рублей за ночь. При этом число бронирований в капсулах выросло на 60% в деловом сегменте и на 25% среди частных туристов. Мотели показали аналогичную динамику: рост чека на 15%, до 3,8 тысячи рублей за ночь. Оба формата остаются востребованными для краткосрочных остановок и автопутешествий.

В то же время снижение цен коснулось преимущественно средних и премиум-форматов. Так, средний чек на виллы упал на 13%, на апарт-отели снизился на 6%, а на глэмпинги — на 5%, пишут «Известия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026