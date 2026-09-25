Рост среднего чека на туристическое жилье в России почти остановился

Рост среднего чека в российских местах размещения туристов практически остановился. За год он увеличился всего на 1% после годового роста в 16% годом ранее. Об этом рассказали эксперты платформы Bronevik.com: они проанализировали бронирования за последние 12 месяцев — по сентябрь 2026 года.

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По данным исследования, средний чек по всем типам отелей и других объектов размещения составил 5,4 тысячи рублей за ночь. В то же время динамика цен заметно различается по форматам размещения. Наибольший рост зафиксирован в санаториях: средний чек вырос на 22% и достиг 10,2 тысячи рублей за ночь — несмотря на то, что санатории уже относятся к самой дорогой категории жилья.

Сильный рост также наблюдается в доступных сегментах. Средний чек в капсульных отелях увеличился на 15%, до 2,5 тысячи рублей за ночь. При этом число бронирований в капсулах выросло на 60% в деловом сегменте и на 25% среди частных туристов. Мотели показали аналогичную динамику: рост чека на 15%, до 3,8 тысячи рублей за ночь. Оба формата остаются востребованными для краткосрочных остановок и автопутешествий.

В то же время снижение цен коснулось преимущественно средних и премиум-форматов. Так, средний чек на виллы упал на 13%, на апарт-отели снизился на 6%, а на глэмпинги — на 5%, пишут «Известия».