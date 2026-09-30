«Сила бренда – экономическое будущее регионов»: в Пскове дан старт международному туристическому форуму

Первый международный туристический форум Псковской области «Сила бренда – экономическое будущее регионов» начал работу 30 сентября. Областной центр стал особой площадкой для профессионального диалога, посвященного вопросам регионального брендинга. Подробнее - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Программа первого дня ориентирована на вовлечение студенческого сообщества региона. Второй день же посвятят обсуждению глобальных тенденций отрасли и обновлению деловой программы. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, туристско-информационных центров, бизнес-сообщества и эксперты по брендингу.

Форум открылся интерактивной лекцией о развитии территориального брендинга в России и возможностях Псковской области в этом направлении. Руководитель компании CityBranding, автор книг «Делай как Урюпинск» и «Бренд города? 35 ответов!» Василий Дубейковский погрузил участников в тему, рассказав о текущем состоянии территориального брендинга в стране, регионах и городах. В ходе обсуждения рассмотрели туристические бренды Татарстана, Башкирии, Пермского края, Архангельской и Ярославской областей, Енисейской Сибири, Алтайского края и других территорий. Отдельное внимание уделили брендам городов, палитра которых значительно шире и разнообразнее, чем у регионов.

Звучали также и проблемные моменты регионального брендинга. Среди них: ситуация, когда регион не является региональным центром, вопрос реальной идентичности (когда городская идентичность зачастую вызывает больший интерес и чувство сопричастности, чем региональная), ограниченный срок реализации проектов (с окончанием полномочий власти проект часто закрывается) и тот факт, что брендинг не ограничивается только туризмом.

По словам Василия Дубейковского, целевая аудитория территориального бренда крутится вокруг инвесторов, туристов и местных жителей. В рамках небольшого интерактива участники лекции на примере Себежа определяли, какая из аудиторий наиболее важна. После этого, спикер выделил два важных аспекта восприятия города гостем: погода (ее интерпретация) и местные жители.

Параллельно с лекцией проходил интенсив, посвященный особенностям построения региональных брендов и поиску ценностей бренда Псковской области, который провела международный эксперт по стратегическим коммуникациям Кермен Манджиева. Она рассказала, что чаще всего такой брендинг опирается на уникальные природные, исторические или экономические особенности территории: гастрономическую специализацию, промышленную компетенцию, сельскохозяйственную продукцию или туристический потенциал. Рациональный бренд позволяет выделиться внутри страны, продвигать локальные товары на внешних рынках, формировать устойчивый туристический интерес и укреплять межрегиональные экономические связи.

Участники встречи обсудили, почему Нижний Новгород – столица закатов, Дагестан – кофейная столица, Боровичи – столица капусты, а также другие примеры успешных территориальных брендов.

Второй интенсив посвятили роли медиаконтента в развитии туристической привлекательности территорий. Креативный продюсер АНО «Национальные приоритеты» Роман Левшин рассказал о том, как различные форматы контента помогают формировать интерес к конкретным территориям, менять их образ в глазах аудитории и стимулировать туристический поток. Завершится первый день питч-сессией территориальных брендов с участием этого же спикера.

Второй день форума обещает быть не менее продуктивным. Утро начнется с пленарного заседания в правительстве региона на тему «Государство как бренд-менеджер территорий: перспективы и ключевые инструменты». Выступят сразу несколько спикеров: губернатор Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор корпорации Туризм.РФ Василий Швец, член совета директоров Туту.ру Игорь Сивец, а также президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. Модератором выступит Кермен Манджиева.

Позже работа продолжится на четырех тематических площадках: «Логотип еще не бренд?», «Серебряное ожерелье России. Туристический бренд Северо-Запада», «Туристические бренды. Перезагрузка» и «Лучшие муниципальные практики брендов. Инфраструктура и брендирование».

Завершением форума станет рождение нового события: 2 октября стартует гастрономический фестиваль монастырской кухни «Архондарик» в Печорах. Фестиваль пройдет со 2 по 4 октября: 2-3 октября – с 11:00 до 19:00, 4 октября (воскресенье) – с 11:00 до 18:00. Он объединит подворья Псковской области и других регионов России, позволяя познакомиться с традиционной кулинарией обителей и прикоснуться к культурному и духовному наследию Русской православной церкви.

Таким образом, форум призван создать эффективную коммуникационную и экспертно-аналитическую площадку для обсуждения актуальных инструментов продвижения территорий как главных нематериальных активов для социально-экономического роста регионов. Это не просто профессиональная деловая встреча, а разговор о том, что делает место по-настоящему своим: о людях, живущих здесь, памяти, которую они берегут, вещах, которые создают, а также вкусах и историях, которые хочется увезти с собой. И именно такой подход через бренды способен менять жизнь регионов, привлекать гостей, возвращать домой тех, кто уехал, и давать новую надежду тем, кто остался.

Алена Балан