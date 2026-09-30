Александр Робин: Иеромонах Фотий – наша самая настоящая находка

Иеромонах Фотий, который выступит на фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах, проявил инициативу и готов провести еще несколько мероприятий. Об этом в объединенном общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM сообщил генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

«Большого акцента на музыкальное программе мы не делаем, это просто одна из площадок. Я бы ее назвал "правильные песни". Будут где-то по два-три коллектива играть каждый день. Будет кавер-группа "Красивая", группа "Родная речь", ансамбль "Сказ", "ЛаккиЛайк". Затем выступит иеромонах Фотий. Также выступит группа "Гайтан". В завершение выступит Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря», – сообщил Александр Робин.

«Мы старались соблюсти баланс между псковскими коллективами и приезжими», - подчеркнула министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

Генеральный директор ТКД отметил, что многие, кто хочет посетить фестиваль, ориентировались именно на Фотия. Также Александр Робин рассказал, что во время проведения переговоров иеромонах сам проявил инициативу и хотел принять участие и в других мероприятиях фестиваля.

«Многие восхищаются Фотием и хотят приехать именно на него. Фотий, когда мы связались с его менеджером, долго не раздумывал, сказал, что обязательно приедет. История в другом. У нас еще будет кулинарная сцена, так вот Фотий сказал, что неплохо готовит и если получится по времени, то он был бы не против что-нибудь приготовить. Когда мы думали о том, чтобы делать кинозал, мы обсуждали, какие фильмы показывать. Оказалось, что у Сретенского монастыря есть фестиваль "Встреча", и Фотий к этому тоже имеет отношение. Это наша настоящая находка. Можно сказать, он нам половину программы фестиваля закрыл», – добавил Александр Робин.

На вопрос ведущего, действительно ли будет иеромонах участвовать в кулинарной части фестиваля, Александр Робин сказал: «Это до последнего будет сюрпризом».

Фестиваль монастырской кухни впервые пройдет в Печорах с 2 по 4 октября.