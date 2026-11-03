 
Туризм

Сельский туризм может обеспечить 7% туристического потока России – РСХБ

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Сельский и агротуризм могут обеспечить около 7% общего туристического потока России. Для реализации потенциала этого направления необходимы разные источники финансирования, развитая инфраструктура и дополнительные услуги. Важно также понимать интересы целевой аудитории. Привлечь гостей могут природные особенности местности, фестивали и другие события, а также включение местных достопримечательностей в туристические маршруты. Об этом рассказала директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко на II Инвестиционном форуме гостеприимства Псковской области.

 

Фото Псковского регионального филиала Россельхозбанка

Среди перспективных инициатив в регионе Анна Тарасенко назвала усадьбу Строгановых в Волышово, стрит-арт-деревню Щукино в Пустошкинском районе и гастрономический бренд «Псковская улитка». В Щукино возрождение территории связано с развитием уличного искусства и событийного туризма. В качестве успешных примеров развития сельского туризма в других субъектах страны спикер отметила усадьбу Скорняково-Архангельское в Липецкой области – восстановленный объект культурного наследия регионального значения, арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области и Кологрив в Костромской области, известный как гусиная столица России. 

«По оценке Россельхозбанка, сельский и агротуризм могут составить около 7% общего туристического потока России. В этом году он может превысить 185 млн поездок, а туризм на сельских территориях станет одним из наиболее быстрорастущих направлений», - отметила Анна Тарасенко. 

Россельхозбанк содействует развитию сельского туризма с помощью бесплатных образовательных проектов и цифровой платформы «Своё за городом». Она входит в первую в мире цифровую экосистему для агропромышленного комплекса «Своё». На платформе собраны туристические маршруты по России, афиши местных событий и рассказы тревел-блогеров о путешествиях.

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