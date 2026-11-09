Буклет «Промышленный туризм Псковской области» презентовали на ИнвестФоруме в правительстве региона

Буклет «Промышленный туризм Псковской области» презентовал Фонд инвестразвития Псковской области на ИнвестФоруме в правительстве региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Фото здесь и далее: Фонд инвестразвития Псковской области

Как отметили в фонде, развитие промышленного туризма рассматривается как многопрофильный инструмент экономического продвижения. Каталог, первая версия которого включает данные о 15 предприятиях региона, распространяется на профильных деловых мероприятиях. Использование буклета позволяет компаниям формировать отраслевые маршруты, выстраивать межотраслевые кооперационные связи, повышать узнаваемость бренда, а также решать вопросы привлечения квалифицированных кадров.

Практическую реализацию инициативы демонстрирует недавний рабочий выезд специалистов Фонда в Себежский район. В рамках мониторинга специалисты посетили кондитерскую фабрику «Себежанка», включенную в туристический каталог. За четыре года работы предприятие масштабировало производственные площади до 400 кв. метров, ввело в эксплуатацию новый пряничный цех, оборудовало дегустационные залы и открыло Музей кондитерского искусства.

В ходе визита эксперты Фонда ознакомились с полным производственным циклом предприятия. С руководством фабрики провели переговоры, посвященные стратегическим планам развития, оптимизации производства и рассмотрению доступных мер государственной поддержки.

«Промтуризм — это не только про экскурсии, но и про привлечение кадров, новые связи, клиентов и узнаваемость. Если ваше предприятие готово принимать гостей и рассказывать о производстве — добавляйтесь в буклет!» - отметили в фонде.