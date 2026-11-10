Марина Егорова: Цифровизация туризма - это приоритет для развития отрасли

Цифровизация сферы туризма является одним из приоритетов для развития всей отрасли. Такое мнение озвучила министр туризма Псковской области Марина Егорова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Цифровизация сферы туризма — один из приоритетов развития отрасли, и сервис Мах здесь важный элемент. На сегодняшний день к нему подключено 30 средств размещения региона. Для гостей главное преимущество — максимальное упрощение процесса: не нужно тратить время на заполнение бумажных форм, всё можно сделать буквально в пару кликов. Для средств размещения это возможность оптимизировать работу администраторов, сократить очереди на ресепшене и снизить риск ошибок при передаче данных», - отметила Марина Егорова.

По ее словам, правительство видит в этом инструменте реальный способ повысить качество сервиса и сделать пребывание туристов в регионе комфортнее.

Напомним, заселение в гостиницу при предъявлении паспортных данных через платформу Max для граждан России возможно с 1 марта 2026 года в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство».