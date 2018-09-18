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ПсковГУ приглашает на «Логопедическое рандеву»

16 ноября Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ приглашает руководителей образовательных организаций, логопедов и всех единомышленников на «Логопедическое рандеву», посвященное Международному дню логопеда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре логопедии и дефектологии ПсковГУ, этот день - профессиональный праздник представителей одной из наиболее важных социальных профессий.

В рамках рандеву будет проведен научно-методический семинар «Логопедическая работа с дошкольниками с ОВЗ», по результатам которого будут выданы сертификаты.

Мероприятие состоится 16 ноября в 10.00 в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета (пл. Ленина, 2).

Для оформления сертификатов по итогам научно-методического семинара просьба предварительно известить о своем участии по телефону 79-76-95, 79-77-08 или 79-76-22.