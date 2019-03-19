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Круглый стол «Обучение лиц предпенсионного возраста» пройдет в ПсковГУ

В Псковском государственном университете пройдет круглый стол на тему «Обучение лиц предпенсионного возраста». Принять участие в работе могут руководители и сотрудники кадровых служб организаций города Пскова и Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета, в программе круглого стола: региональная программа «Об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан (лиц) предпенсионного возраста» - реализация Федеральной программы «Старшее поколение». Также планируется обсудить механизмы обучения граждан предпенсионного возраста, возможности ПсковГУ в реализации данной программы, порядок взаимодействия участников процесса в области профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Круглый стол завершится обсуждением условий заключения договоров на обучение персонала/работников.

Мероприятие состоится в ПсковГУ по адресу: площадь Ленина, дом 2, аудитория 63. Начало 28 марта 16:00. Модератор встречи Инна Андреянова, проректор по стратегическому развитию ПсковГУ.

Телефоны для справок: 79-76-16, 79-76-17, 79-76-22.