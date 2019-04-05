Психологи назвали пять самых частых проблем студентов-первокурсников

Стали известны результаты исследований по изучению проблем, с которыми сталкиваются школьники, покинувшие родной регион ради высшего образования.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ, в стране полным ходом идет приемная кампания в учебные заведения. Вузы презентуют выпускникам свои преимущества, привлекая на свои образовательные площадки ребят со всей страны. Нет ничего плохого в стремлении молодежи отправиться на учебу в большой город: это взросление, самостоятельность, возможность жить своей жизнью. Однако переезд для первокурсника – серьезный стресс.
Психологи выделили 5 причин, который могут убедить выпускников не покидать родной регион:
Депрессия из-за бытового стресса. Высокий темп жизни, постоянное напряжение, связанное с бытовыми стрессами, учебной нагрузкой, жизнь в общежитии, где нет возможности иметь свое «личное пространство» особенно отрицательно сказываются на состоянии людей впечатлительных, с чувствительной нервной системой, что может привести к депрессивным состояниям и даже ухудшению физического здоровья. В незнакомой обстановке возрастает конкуренция, возникает необходимость доказывать свою самостоятельность, искать новых друзей
Финансовые проблемы. Многие студенты, обучаясь в крупных городах, стремятся подрабатывать. Причина этого либо материальные сложности, либо просто желание располагать свободными средствами. Но полноценно совмещать работу и учебу удается далеко не всем. Формируется иллюзия о том, что «хорошо жить» можно и без образования. Студент начинает пропускать занятия, накапливаются академические долги, что нередко закачивается отчислением. Причем родители могут узнать об этом несколько лет спустя.
Отсутствие ожидаемого наставничества. В крупных столичных вузах обучаются большие потоки студентов, поэтому преподаватель не имеет возможности осуществлять индивидуальный подход в обучении, вникать в потребности каждого отдельного студента. Особенно ярко это проявляется при написании курсовых и дипломных работ, организации практик, когда студент не имеет возможности получения частых консультаций и фактически предоставлен сам себе.
Проверка соблазнами. В крупном городе много соблазнов развлекательного характера, что тоже отвлекает от учебы и может привести к нежелательному социальному влиянию.
В России в последние годы среди молодежи появилась тенденция оканчивать бакалавриат в родном городе. Знакомая обстановка, сохранение прежнего круга общения, прежних увлечений, большее количество свободного времени – все это благоприятно сказывается на состоянии первокурсника и его способности успешно учиться. Получив диплом бакалавра, привыкнув к ритму студенческой жизни и повзрослев, можно смело отправляться в магистратуру в столичный вуз без ущерба для психологического здоровья и финансового состояния.