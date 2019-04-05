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Психологи назвали пять самых частых проблем студентов-первокурсников

Стали известны результаты исследований по изучению проблем, с которыми сталкиваются школьники, покинувшие родной регион ради высшего образования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ, в стране полным ходом идет приемная кампания в учебные заведения. Вузы презентуют выпускникам свои преимущества, привлекая на свои образовательные площадки ребят со всей страны. Нет ничего плохого в стремлении молодежи отправиться на учебу в большой город: это взросление, самостоятельность, возможность жить своей жизнью. Однако переезд для первокурсника – серьезный стресс.

Психологи выделили 5 причин, который могут убедить выпускников не покидать родной регион: