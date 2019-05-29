Универ / В помощь абитуриенту

10 причин жить и учиться в Пскове

1. Комфортный для жизни. Жить в Пскове гораздо дешевле, чем в столицах – здесь ниже цены на продукты, транспорт, аренду жилья и услуги. Благоустроенный и безопасный, Псков удобен для пеших прогулок, а также имеет развитую транспортную инфраструктуру. В городе более 10 крупных торговых центров, в которых есть магазины ведущих европейских брендов. Для отдыха с семьёй и друзьями есть Ледовый дворец и аквапарк. Новый торгово-развлекательный центр Fjord Plaza откроется в Пскове в августе.

2. Удобный для путешествий. Псков находится в 3,5 часах езды до Санкт-Петербурга на ежедневном скоростном поезде «Ласточка» или на маршрутке, которая ходит каждый час. Ещё один важный фактор – транспортная доступность до Москвы, Новгорода и Петрозаводска. Фактически, из Пскова в любой момент можно отправиться в путешествие к Зимнему дворцу или Красной площади или отправиться познавать красоты Карелии. Студентам предоставляются скидки на транспортные расходы.

3. Европейский союз совсем рядом. Приграничное положение позволяет жителям Пскова выезжать в Европу часто и недорого. Самый близкий к Пскову европейский город – эстонский Тарту в 153 километрах езды на автомобиле или автобусе. Порядок получения эстонской или латвийской визы в Пскове, соответственно, очень простой и быстрый. Учась в ПсковГУ, ты обязательно откроешь для себя страны Балтии и Скандинавии.

4. Псков – туристический город. Псков - древний город с молодёжным драйвом. Здесь найдется занятие для людей всех возрастов. Насыщенная культурная жизнь города, которую обеспечивают театр, филармония, Городской культурный центр, придётся по духу людям постарше, а для молодёжи существует большое количество творческих студий, объединений, креативных пространств и лофт-проектов. В Пскове много местных музыкальных коллективов, но в город часто приезжают столичные и зарубежные артисты. Церкви и храмы, древние крепости псковщины, уникальные усадебные ансамбли и парки привлекают гостей со всего мира. Для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО номинировано 18 памятников Пскова.

5. Университет международного уровня. Псковский государственный университет дает возможность слушать лекции ведущих преподавателей РФ и из-за рубежа, получить второй диплом в российских и зарубежных вузах-партнерах и в дальнейшем работать с крупными работодателями внутри страны или за рубежом. Или проходить стажировки и участвовать в конференциях в зарубежных вузах, чему способствует территориальная близость и транспортная доступность стран Балтии и Скандинавии. Большой выбор программ для обучения – ПсковГУ имеет 46 направлений подготовки высшего образования и более 100 образовательных программ. Абитуриенту: Как не пропустить даты приёма.

6. Многофункциональный университетский кампус. Все учебные корпуса и общежития находятся в центре города или районах, близких к центру. Студентам не нужно тратить деньги на транспорт. Во всех учебных корпусах есть буфеты, работаю две столовые с горячими блюдами по приемлемым ценам. В университете есть тренажерные залы, спортивные площадки, университетский сквер для отдыха и студенческих мероприятий, бассейн «Универсант».

7. Невысокая плата за обучение. В отличие от столичных вузов, получить образование в ПсковГУ можно за сравнительно небольшие деньги. Стоимость обучения по очной форме от 90 до 150 тысяч рублей в год. Для поступающих с высокими баллами по результатам ЕГЭ, аттестатом с отличием, финалистов Всероссийской олимпиады школьников, существует система скидок.

8. Университетское сообщество. Студенты ПсковГУ - это многонациональная семья, где каждый готов помогать друг другу. Иногородний студент быстро адаптируется в новой среде и найдёт друзей практически со всех континентов – ему помогут в этом тьюторы и волонтеры, всегда готовые прийти на выручку.

9. Упрощённый процесс поступления. ПсковГУ даёт возможность подачи документов в online-режиме и зарегистрироваться в электронном кабинете абитуриента, где можно будет отслеживать ситуацию при поступлении. Университет осуществляет поддержку поступающих 24/7 – на сайте в разделе «Абитуриенту» можно задать любой вопрос. Также работает чат ВКонтакте, куда всегда можно обратиться за разъяснениями. FAQ для абитуриента.

10. Предоставляется общежитие. Студенческие общежития ПсковГУ – это крупный комплекс, состоящий из десяти благоустроенных общежитий, рассчитанных на более 3000 мест. Все общежития расположены в центральных районах города, близко к учебным корпусам университета. 7 фактов об общежитиях ПсковГУ.