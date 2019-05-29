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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Инноватика»

Программа «инноватика» готовит профессионалов по управлению инновационным развитием социально-экономических систем различных отраслей, организационно-правовых форм, масштабов деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Она ориентирована на активных молодых людей, стремящихся получить квалификацию бакалавра в сфере управления инновациями, обладающих лидерскими качествами и аналитическим складом ума, желающих научиться эффективно внедрять новые продукты и технологии.

Обучение охватывает области знаний, необходимые для освоения профессий инновационного предпринимателя, менеджера инновационных проектов, реализуемых в различных отраслях экономики.

Программа формирует компетенции для проведения анализа тенденций развития инновационной экономики, оценки коммерческого потенциала научных разработок, формирования предложений по совершенствованию бизнеса.

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.