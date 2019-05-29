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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Таможенное дело»

Целью обучения на направлении «Таможенное дело» является подготовка высококвалифицированных специалистов, свободно ориентирующихся в таможенном законодательстве ЕАЭС, в области современных концепций, систем и технологий логистики, а также способных цивилизованно, на качественном уровне, представлять интересы предприятий – участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении таможенных операций.

Для формирования необходимых компетенций будущего специалиста таможенного дела привлекаются высокопрофессиональные преподаватели (70% преподавателей имеют ученую степень): профессора, доценты, а также специалисты-практики в таможенном деле.

А для реализации образовательной программы формирована современная материальная база, позволяющая использовать эффективные информационные технологии в учебном процессе и инновационные формы и методы обучения, что является важным фактором обеспечения качества образования:

лаборатория таможенного контроля

лаборатория продовольственных и непродовольственных товаров

кабинеты: информатики, информационных технологий в таможенном деле, товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, лингафонные

3 специализированных компьютерных класса для анализа и обработки данных по электронному декларированию товаров, таможенной статистики, управлению

5 современных аудиторий с мультимедийным оборудованием

Студенты имеют доступ ко всем ресурсам университета: современной библиотеке с электронным читальным залом и широким спектром учебной литературы, уютному кафе в том же здании, где проходят занятия, недорогой столовой в трех минутах ходьбы, а также общежитиям современного уровня

Что будет уметь выпускник?

Таможенный логист - это разносторонняя профессия, которая требует наличия у ее представителя определенных личных качеств, глубоких профильных знаний по ряду предметов.

Работа таможенного логиста, его обязанности зависят от специфики направления:

перевозки – транспортная логистика подразумевает подбор оптимального пути перемещения товара, создание для этого подходящих условий

складирование – направлено на организацию процесса хранения наименований с учетом их специфики, требований к окружающей среде

товарооборот – целый цикл мероприятий, который включает прием материальных ценностей на склад, их учет, последующую отгрузку, составление соответствующей документации

внешнеэкономическая деятельность – работа с товаром при ведении внешнеэкономической деятельности помимо базовых моментов включает поддержание контактов с зарубежными контрагентами, соблюдение законности манипуляций, взаимодействие с таможенными органами

декларирование – особая область логистики, которая подразумевает составление деклараций, их подачу в проверяющие или контролирующие службы

Организация доставки товаров из одного пункта в другой зачастую сопряжена с массой нюансов. Таможенный логист должен обладать особыми знаниями и навыками, чтобы учитывать все моменты. В противном случае расходы компании могут возрасти, грозит наступление случая административной или уголовной ответственности.

Кроме того, таможенные логисты должны уметь работать с людьми: развивать свои лидерские качества, трудиться в команде, понимать других людей и выстраивать с ними отношения, продвигать интересы своей компании, общаться с представителями других стран и понимать мотивы их поведения.

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.