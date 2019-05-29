ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Таможенное дело»

Целью обучения на направлении «Таможенное дело» является подготовка высококвалифицированных специалистов, свободно ориентирующихся в таможенном законодательстве ЕАЭС, в области современных концепций, систем и технологий логистики, а также способных цивилизованно, на качественном уровне, представлять интересы предприятий – участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении таможенных операций.
Для формирования необходимых компетенций будущего специалиста таможенного дела привлекаются высокопрофессиональные преподаватели (70% преподавателей имеют ученую степень): профессора, доценты, а также специалисты-практики в таможенном деле.
А для реализации образовательной программы формирована современная материальная база, позволяющая использовать эффективные информационные технологии в учебном процессе и инновационные формы и методы обучения, что является важным фактором обеспечения качества образования:
Студенты имеют доступ ко всем ресурсам университета: современной библиотеке с электронным читальным залом и широким спектром учебной литературы, уютному кафе в том же здании, где проходят занятия, недорогой столовой в трех минутах ходьбы, а также общежитиям современного уровня
Что будет уметь выпускник?
Таможенный логист - это разносторонняя профессия, которая требует наличия у ее представителя определенных личных качеств, глубоких профильных знаний по ряду предметов.
Работа таможенного логиста, его обязанности зависят от специфики направления:
Организация доставки товаров из одного пункта в другой зачастую сопряжена с массой нюансов. Таможенный логист должен обладать особыми знаниями и навыками, чтобы учитывать все моменты. В противном случае расходы компании могут возрасти, грозит наступление случая административной или уголовной ответственности.
Кроме того, таможенные логисты должны уметь работать с людьми: развивать свои лидерские качества, трудиться в команде, понимать других людей и выстраивать с ними отношения, продвигать интересы своей компании, общаться с представителями других стран и понимать мотивы их поведения.
С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.