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Врио ректора ПсковГУ об итогах приемной кампании, кадровой политике и структурных изменениях в университете

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной» с участием врио ректора Псковского государственного университета Натальей Ильиной. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков, поговорил с гостей об итогах приемной кампании-2019, о кадровой политике и структурных изменениях в университете.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове программа «Собственной персоной». Сегодня у нас в гостях исполняющая обязанности ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.

Наталья Ильина: Здравствуйте.

Максим Костиков: Мы пригласили в студию Наталью Анатольевну, чтобы рассказать чем живет наш главный региональный вуз, какие преобразования происходят в жизни университета. Напомню, что Наталья Анатольевна вступила на этот пост в этом году, развернула бурную деятельность, и ее работа уже стала хорошо известна в нашем регионе. Об этом пишут средства массовой информации, говорят коллеги. Как университет встретил новый учебный год? Что нового происходит в жизни вуза?

Наталья Ильина: С вами, уважаемые слушатели, мы встречаемся во второй раз в этой студии, и мне хотелось бы вспомнить, о чем мы договаривались: что обещал университет и лично я, и в чем мы продвинулись? Прежде чем отчитываться, мне бы хотелось воспользоваться случаем, и поздравить Псковскую область и слушателей с началом нового учебного года. Уважаемые студенты, уважаемые школьники, пусть все, что вы загадали в своих творческих успехах, пусть все учебные задачи, которые вы поставили, и те ожидания, которые есть у родительского сообщества, сбылись обязательно. Хорошего, доброго учебного года всем нам. Когда мы с вами говорили о новых задачах, сразу обсуждали, что университет должен стать открытым. Принципиально 1 сентября с новой управленческой командой, с деканами и со студенческим активом мы решили, что День знаний, который в этом году выпал на воскресенье, мы справим вместе с городом. Мы вышли из стен университета, мы пришли в Финский парк и там показали разные активности. Мы не отошли от традиций, то есть, провели традиционную торжественную линейку, где поздравили всех первокурсников, где прозвенел первый звонок, и прозвучало обращение руководителя ко всем первокурсникам и всем студентам. Это однозначно классическая схема, мы от нее не отошли. Но мы показали городу, как нас много, и насколько больше нас стало по сравнению с предыдущим годом. Второе, мы показали нашим горожанам, не только молодежи, но и семьям, какие мы сейчас: какие активности у нас есть. По всему Финскому парку было развернуто очень много интерактивных площадок, благодаря которым мы показали, что у нас есть и Центр карьеры и трудоустройства, у нас есть и творческие объединения, куда спокойно ребята могли записываться. Мы делали психолого-педагогическое консультирование молодым семьям. Ну и куда без дискотеки? Вечером для города, в рамках флешмоба, мы провели дискотеку. Посмотрите, весь Финский парк и все творческие активности были подготовлены либо за счет выпускников, либо а счет действующих творческих коллективов. Мы сказали: «Привет, город Псков! С Днем знаний!».

Максим Костиков: То есть, это такая форма: вуз для города, вуз для области? Фактически, такой день открытых дверей для региона.

Наталья Ильина: Вы знаете, когда я спускалась по лестнице первый раз, было очень интересно. Финский парк же расположен внизу и там было много, много молодежи. Эта ситуация мне напомнила Московский зоопарк: люди проходили вокруг ограждений, и проходя, они останавливались и наблюдали, что там происходит. Кто-то спускался, кто-то наблюдал, но, когда я уходила вечером из Финского парка, ко мне подходили многие жители, которых я не знаю, и благодарили, говорили, что, по сути, мы сделали День города. Вы знаете, когда сравнили с таким большим форматом праздника, тогда я сказала ребятам и активу: «У вас получилось. Вы молодцы».

Максим Костиков: Все это было сделано силами студентов, преподавателей? Были же каникулы. Как удалось собрать ребят, организовать? Ведь у нас привыкли к тому, что когда студенты на каникулах, это все проблематично.

Наталья Ильина: Наверное, уже коллектив профессорско-преподавательский, управленческий и студенты привыкли к стилю моей работы и к стилю работы новой команды. У нас нет суббот, нет воскресений. Как говорит губернатор, у нас нет восьмичасового рабочего дня. Если мы хотим быть интересны городу, если мы хотим быть интересны разным категориям, мы работаем в формате 24 часа 7 дней в неделю. Каникулы, они для адресной группы, но есть ребята, которым интересно и вне каникул, и во время каникул сделать что-то новое. Я поняла ваш вопрос, трудностей не было. И второй момент, что мне очень понравилось, - это слаженная работа с губернатором и администрацией города. Мы оповестили все службы, потому что это происходило внутри города, мы рассказали о мероприятии на антитеррористической комиссии, и лично сказали губернатору. Губернатор взял на контроль проведение этого праздника. То есть, нам помог и город, и органы, чтобы все это было комфортно и безопасно, не было никаких неудобств в подготовке.

Максим Костиков: Первого сентября еще была форсайт-сессия с лучшими первокурсниками. Почти два часа ребята обсуждали, что нужно ПсковГУ и региону, чтобы каждый смог быть успешным, построить свою карьеру, сделать что-то полезное для общества и для себя. Что это за идея, почему решили устроить такое мероприятие, ну и до чего договорились?

Наталья Ильина: Это новый формат работы, но он станет традиционным. Он может быть будет меняться по каким-то задачам, но мы точно всегда будем встречаться с выпускниками школ и с первокурсниками Псковского государственного университета. Это точно не будет встреча: задай вопрос ректору или наоборот загадай ему задачку. Это, на самом деле, будет решение сразу двух задач. Первая - это форсайт стратегирование по вопросам и запросам на развитие региона, а второе - они уже сильная команда, они уже победители, они уже лидеры в своей молодежной среде, они пришли как лидеры со школ, они пришли как лидеры в спорте, как лучшие ученики, как победители олимпиад, необходимо не растерять их лидерские качества и их лидерский потенциал, чтобы они почувствовали причастность к реализации проектов, которые через университет будут нацелены на регион. Поэтому форсайт-сессия закончилась следующим образом: мы договорились, что нужно для того, чтобы быть здоровым, быть счастливым, быть успешным, но только в Псковской области и вместе в Псковской областью.

Максим Костиков: Честно говоря, задумка очень интересная. Насколько удалось построить этот диалог? Такие коммуникационные конструкции иногда очень любопытны в модели, а потом ты входишь в аудиторию, а там тишина. Это был первый опыт общения со вчерашними школьниками в Пскове. Насколько у них есть понимание того, для чего их собрали? Насколько получился этот диалог, действительно ли это была форсайт-сессия, либо просто собрали школьников и сказали: теперь вы в вузе, будьте счастливыми, богатыми и интересными. Насколько они поняли и прочувствовали, что это новый важный этап в их жизни и в жизни региона?

Наталья Ильина: Чтобы эта встреча не была наивной, мы к ней подготовились. Любая встреча - это правильно выстроенный регламент работы. Самое главное, мы пригласили людей, которые в проектном управлении и в проведении таких мероприятий имеют большой опыт, и не первый раз это делают. Ребята не заметили, даже я иногда не замечала, как здорово останавливают тему разговора и переводят в формат проектной деятельности. Встреча была разделена на три этапа. Первый этап - это знакомство и появление доверия между студентами и руководством, второе - выстраивание и выведение ребят на формат значимых линий развития региона, и самое главное, что в этом втором этапе было обоснование того, чтобы их личностные ориентиры, их запросы на университет и окружение, проецировались и зеркалились на стратегические приоритеты региона. Дальше мы уже в инструмент уходили, чтобы понять, как они могут себя реализовывать внутри проектов региона. Это была встреча выполненная за счет технологов, которые такие встречи умеют проводить.

Максим Костиков: Давайте поговорим о таком важном критерии оценки деятельности вуза, как прием. Количество, качество, географический охват, достижения с которыми приходят вчерашние школьники... Каковы результаты приема в этом году? Отличается ли он чем-либо от прежних лет? Видите ли вы какую-то динамику на основании данных статистики? И вообще, есть ли здесь какие-то возможности для прорыва, либо мы топчемся на одном месте?

Наталья Ильина: Приемная кампания - это зеркало работы университета. Приемная кампания со стороны учредителя, я говорю о министерстве науки и высшего образования, со стороны общества - это показатель результативности университета, а самое главное, сегодня балл ЕГЭ - это показатель качества образования университета. То есть, мы принимаем абитуриента по баллам ЕГЭ и оценивают нас по баллу ЕГЭ, то есть, нашу образовательную деятельность. Таким образом, приемная кампания - это показатель успешности самого университета. Прием у нас состоялся - это самое главное, он состоялся лучше и по качеству, и по количеству. Внутри Псковского государственного университета до сих пор проходит прием, сейчас мы еще набираем в магистратуру и на заочное отделение. Пользуясь этим эфиром: люди, которые имеют только средне-специальное образование, люди которые хотят повысить свою квалификацию, получить еще одно образование, у вас есть возможность подать документы на заочное отделение, в магистратуру, пользуйтесь этим моментом. На сайте есть вся информация, прямая линия приемной комиссии тоже работает. Теперь про сам прием. Во-первых, количество бюджетных мест в этом году больше, если в том году было 1076 мест, то в этом - 1095. Мы закрыли все бюджетные места. А по качеству приема: балл ЕГЭ у нас больше на 2. Что касается внебюджета: тут мы тоже набрали больше, примерно на 300 человек. Качество приема осталось на высоком уровне - 65 баллов. Напомню, что медиана по РФ среди других региональных вузов - это 60 баллов.

Максим Костиков: Выше среднего уровня.

Наталья Ильина: Да. Это реально хорошо. Еще в этом у нас году мы набрали на 200 человек больше на средне-специальное образование.

Максим Костиков: Речь идет о колледжах, которые в структуре университета.

Наталья Ильина: Да, совершенно верно. Почему такая цифра? Я знаю, что сама федеральная повестка такая - топ 50 образовательных программ или профессий, которые находятся в рамках World skills. Недавно РФ провела международный чемпионат по World skills. Рабочие специальности сегодня востребованы, и мы реагируем на это. И магистерская программа тоже показывает, что это востребовано. Мы подходим к хорошему набору по магистратуре: примерно на 32% больше заявлений и качество образования на высоком уровне. Что касается географии... Если в том году мы с вами набрали студентов из 51 региона РФ, то в этом году из 72 регионов. Это значит, что на Псковской земле появятся 72 представителя других регионов.

Максим Костиков: А что касается других стран? В последние годы мы наблюдали достаточно большой процент иностранных студентов, в основном, из Средней Азии, Кавказа. Какова сегодня эта география? Приезжают ли к нам учиться из стран ближнего и дальнего зарубежья, наших бывших советских республик, какова картина?

Наталья Ильина: В стратегии набора этого года мы четко поставили задачу и выполняем ее. Предыдущий процент зарубежных студентов в университете в районе 18%. В этом году мы принципиально снижаем этот набор на 15%, и по-другому выстраиваем технологию взаимодействия с рекрутированными компаниями, которые работают с ПсковГУ. Во-первых, количество стран не увеличивается, во-вторых, представители Средней Азии являются преобладающим большинством, но при этом мы не набираем всех подряд, а устраиваем конкурс. Поэтому будет уменьшение числа зарубежных студентов. И второй формат: мы сейчас выстраиваем кампанию по приему иностранных студентов через два основных оператора - это через Российский университет дружбы народов, который является национальным лидером в этой политике. С проректором по международной деятельности мы четко выстраиваем эту политику. Второй оператор - это Россотрудничество. По-другому мы не хотим выстраивать работу по этому вопросу. Какие страны? Я еще раз повторяю: Средняя Азия, вторая - это Индия, и по наименьшему количеству - это все другие страны.

Максим Костиков: То есть, такой практики, как была в предыдущие годы, когда, условно, купцы ездили по Средне-Азиатским столицам и заманивали сюда всех, кого только можно, больше не будет?

Наталья Ильина: Мы в этом году ее прекратили.

Максим Костиков: Давайте поговорим о наиболее остром вопросе, который всегда был в университете, - это кадровая политика, структура университета. Известно, что вы за минувшие месяцы развернули бурную деятельность, уже звучат и какие-то критические отклики, и наоборот лицеприятные. В любом случае, эта деятельность не осталась незамеченной. Расскажите, что происходит? Какие перемены, какие ротации, какова новая структура, с кем вы пойдете дальше, кто потерялся на этом пути, как выстраивается эта модель, по каким критериям, по каким параметрам?

Наталья Ильина: Начну по порядку, Псковский государственный университет является опорным университетом, в конце июля была защита перед министерством науки и высшего образования программы развития опорного университета и был отчет. С управленческом командой и с деканами мы за короткое время переформатировали нашу программу опорного университета. И у одного из экспертов был вопрос: Наталья Анатольевна, вы понимаете, что это новая программа? Мы честно ответили, что да, и мы готовы к ее реализации. В этом нас поддержало министерство, и по этому выступлению определило в лидеры.

Максим Костиков: А поддержали ли коллеги в псковском университете?

Наталья Ильина: В основе этой программы было два формата - это клиентоориентированная образовательная программа, и второе - это включение университета в федеральную повестку. Я говорю про национальные проекты и под исследования, и под реализацию третьей миссии - открытый университет. В связи с этим меняется структура университета, меняется управленческая команда. Мы все-таки переходим в ту пропорцию, когда количество профессорско-преподавательского состава у нас будет 60%, а управленческого - 40%.

Максим Костиков: А сейчас как?

Наталья Ильина: А сейчас наоборот.

Максим Костиков: То есть, бюрократический аппарат больше, чем профессорско-преподавательский?

Наталья Ильина: И вспомогательный персонал у нас больше. Для нас это неприемлемо, и для меня лично, и для учредителя. То есть, мы изменяем эту ситуацию, переворачиваем эти весы. У нас впереди должен быть преподаватель и студент, а потом уже обслуживающий персонал в виде административно-управленческого персонала и вспомогательный персонал. Второй формат - это изменение самой академической структуры. Вы знаете, что количество факультетов более 12. Они разбросаны и были сделаны в результате 7-летнего преобразования, когда происходило объединение университета. Сейчас эта история заканчивается, сегодня она переформатируется в академическую структуру под новых партнеров и под новые образовательные программы. Сейчас мы с преподавателями обсуждаем институтскую академическую структуру. Она будет выстраиваться в пяти направлениях. Например, у нас уже есть Институт медицины и экспериментальной биологии. Помните, я вам говорила, что у нас точно есть медицинский факультет? Развитие лечебного дела невозможно без отдельного факультета. Мы делаем институтскую структуру, чтобы были междисциплинарные исследования и можно было войти в международные исследовательские проекты.

Максим Костиков: Давайте поясним для наших радиослушателей: насколько я понял, в структуре университета по отдельным стратегическим направлениям появляются специализированные институты. И их будет 5. Они будут ориентированы на какие-то академические программы и на партнеров на федеральном уровне.

Наталья Ильина: Совершенно верно.

Максим Костиков: Это интересно, давайте поговорим об этом поподробнее.

Наталья Ильина: Первый - это Институт медицины и экспериментальной биологии. В рамках нацпроекта мы подали заявку на создание лаборатории совместно с Московским государственным университетом Турку «Глобального экологического мониторинга водных экообъектов». Внутри Российской Федерации, внутри Псковской области появляется национальная точка роста по исследовательской повестке в рамках биологии и физики. А руководителем этой лаборатории будет член-корреспондент, заведующий кафедрой биофизики МГУ. В связи с этим меняется руководство. Анатолий Владимирович Истомин - это человек с большой буквы, который сегодня работает в университете, и он перейдет в формат работы в рамках этой лаборатории. А руководителем исследовательской повестки внутри университета и новым проректором станет Тарас Антал - доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета. Сегодня университеты предоставляют свои программы развития. Я хотела бы рассказать на примере двух факультетов: исторический и факультет русской филологии и иностранных языков. Что сделал исторический факультет? Я знаю, что у вас в гостях был Валерий Николаевич Гарбузов. Посмотрите, что мы сделали. Есть университет ГАУГН - это академический университет при Российской академии наук, который выстроил свои образовательные программы, когда студенты, в частности магистранты, работают внутри лабораторий Российской академии наук. Наш университет в составе трех университетов на базе исторического факультета, магистрантов будет отправлять в мобильный модуль в 10 институтов Российской академии наук. Мы начинаем с института, который возглавляет Валерий Гарбузов, - это институт изучения США и Канады.

Здесь же с 1 сентября начинает работу наша зеркальная лаборатория по проблемам изучения региональной безопасности. Сами ребята встроены в исследовательскую повестку и уже даже в экспертную повестку. Это какая тема? Это тема национальной безопасности. И уже выстраивается новый институт - институт национальной безопасности. В рамках этого института выстраиваются две линии: линия по историческому направлению по профилю зарубежное религиоведение и история и второй - это европейские языки. Мы точно говорим, что расширяем линейку языков, но не как основных, а как вспомогательных, на основе английского языка. Там новая образовательная программа с Высшей школой экономики. В ближайшее время команда ПсковГУ выезжает в Высшую школу экономики защищать и доводить образовательную программу до своего логического завершения. Со следующего учебного года это будет программа с ВШЭ, то есть ребята будут поступать и в Высшую школу экономики, и в Псковский государственный университет. Следующий институт касается подготовки всех педагогов. Сегодня мы готовим педагогов на разных факультетах: есть факультет дизайна, есть факультет образовательных технологий, но он непонятен для населения, непонятен для абитуриентов. Кого мы там готовим? Мы бы хотели объединить направления подготовки, которые касаются психолого-педагогической сферы. Мы сейчас проектируем Институт педагогических технологий, либо Институт образования, либо Институт развития детства. Я проговариваю сейчас три названия, которые могут быть. Мы делаем это не только сами, мы делаем это с ФУМО, с личным патронажем Казаковой Елены Ивановны, и с партнерами - школами. Я выражаю особую благодарность директорам школ, особенно директору Инженерно-лингвистической гимназии - это Татьяна Владимировна Светенко, которая взяла на себя ответственность по формированию новой модели непрерывной практики, и дала свою школу, как базу. Теперь поговорим об инженерной школе. Сейчас - это боль. В первую очередь есть запрос со стороны работодателей, это первый запрос со стороны губернатора Михаила Юрьевича, который сделал акцент, чтобы мы сориентировались на работодателей. Сейчас есть уже две образовательные программы, и все-таки, мы выходим на институтскую систему, это, так называемая, инженерная школа. Сейчас идет стратегирование по формату основных образовательных программ и основных партнеров. Это те точки, о которых мы договорились с коллективом. Сейчас коллектив внутри отрабатывает академическую единицу и зеркальную лабораторию с ведущим партнером.

Максим Костиков: При таких серьезных структурных реформах, не все сотрудники университета, которые привыкли работать в другой модели, найдут себе место в этой системе. Тем более, насколько я помню, большая часть факультетов продолжала специализироваться на подготовке педагогов в разных отраслях, а теперь они все сводятся в единый институт, этого отраслевого принципа не будет. Я все это к тому, насколько коллектив готов к восприятию этих новых идей, этой новой модели? Находите ли вы понимание среди коллег, среди профессорско-преподавательского состава? Есть ли единомышленники или приходится все это насильно, как Петр I, насаждать новые порядки?

Наталья Ильина: Здесь используются три управленческие модели. Первая модель - это когда к нам приезжают коллеги, федеральные эксперты, и показывают те бенч-марки и те стратегические единицы, которые сегодня необходимы для развития университета. И получается, что не я, как руководитель, а ведущие специалисты показывают куда нужно двигаться. Естественно, деканы и коллектив смотрит и определяет для себя: да, вот здесь мы можем измениться, вот здесь мы должны поставить точку роста, а вот здесь у нас все хорошо , мы можем просто договариваться с работодателем. Это первая модель. И, между прочим, филологи стали изменяться именно после июньской школы с Каспржаком Анатолием Георгиевичем. Вторая модель — это когда сами факультеты изнутри, вот я рассказала об историческом факультете, когда они сами поняли, что они не интересны для населения и абитуриентов, они становятся не конкурентоспособными, по сравнению с другими университетами, тогда они приходят и говорят: «Окей, у нас новая программа развития». В рамках проектной деятельности, на ректорате, они предоставляют свою новую программу, новую академическую единицу и своего партнера. И третья модель — это модель, которая возникла после защиты нашей программы опорного университета. Завтра мы будем делиться своим опытом. Для меня это было... Я говорю: «Да подождите, мы же еще не дошли до определенных результатов». А мне звонят и говорят: «Наталья Анатольевна, министерство просит, покажите другим регионам как начинать изменение своих программ». Мы не хотели делиться, но приходится. Мы же внутри одного национального пространства. После того, как экспертное сообщество увидело, что мы предлагаем, и как мы стали работать с работодателями, как мы начинаем обсуждать с работодателями свои программы, к нам начали звонить уважаемые держатели технологий, или уважаемые держатели сегодняшних изменений внутри высшего образования, и предлагать себя для создания новых академических структур. Я сейчас говорю об ассоциации игротехников РФ, о Сколково, которые позвонили и сказали, что хотят на базе Псковского государственного университета сделать Институт цифровизации и подготовки игропрактиков. Вау! Это дорогущая программа. Где взять ресурсы? На что они говорят, что посмотрели на базе какой образовательной программы это сделать, увидели, что у нас есть естественно-научные программы математики. У нас есть подготовка классических математиков и есть математики педагогического профиля. Мы понимаем, что если оставим классическую математику, то она будет не конкурентоспособной с Московским государственным университетом, с МФТИ, где готовят ведущим математиков Российской Федерации. А зачем давать низкое качество? Мы сделаем на базе классической программы, мы ее переворачиваем под запрос, который нам дали ведущие специалисты. Сейчас мы разрабатываем образовательную программу, а завтра к нам приезжает Сколково, завтра приезжает ассоциация игротехников. И мы уже, по сути дела, доупаковываем программу. Вы увидите результат 1 октября, когда мы объявим о новой образовательной программе. У 11 класса будет возможность поступить на новую образовательную программу «Игродизайн». Это на базе айтишников и на базе математиков. Посмотрите, три абсолютно разные модели, как коллектив переходит в формат изменений.

Максим Костиков: У меня возник вопрос пока вы рассказывали. Как все эти структуры на федеральном уровне узнают о такой площадке, как ПсковГУ. Вы делаете какие-то усилия в продвижении университета в федеральном, информационном, академическом пространстве? Что для этого делается? Как получается, что вдруг звонок из Сколково или из какой-то ассоциации, или из какого-то департамента какого-то федерального министерства. Это все за счет личных связей, либо действительно наш университет на хорошем счету?

Наталья Ильина: Здесь два ответа. Помните, когда изначально начали говорить об университете, когда стали проговаривать запросы к университету со стороны внешней аудитории, периодически говорили: «Это закрытый университет. Мы не знаем, что делается в университете? А чем дышит университет?». Вот сейчас мы стараемся, чтобы таких вопросов не задавалось Псковскому государственному университету. Потому что мы сразу взяли открытую политику: и на внешнюю среду, и на внутреннюю. Мы абсолютно пересмотрели и кадровый состав по информационной службе, и пересмотрели инструменты работы. Всем известная Ирина Федорова, среди информационного сообщества она вообще перевернула формат работы с коллегами внутри региона. Ирина Федорова еще и вступила в состав ассоциации служб, которые руководят информационной политикой на базе нашего учредителя. То есть, это работа структурной единицы и лично Ирины. Еще могу сказать следующее, так как мы опорный университет, мы обязаны говорить о своих результатах на разных уровнях, особенно на федеральном, в разных экспертных сообществах. Это и личное участие ректора, и личное участие проректоров, курирующих ту или иную деятельность, и наши преподаватели, держатели вот этих ноу-хау, которые сегодня приглашаются, которые сегодня рассказывают. В связи с этим, очень хорошо и выгодно нас встроил в свою региональную стратегию развития и в стратегические проекты губернатор. Сегодня губернатор говорит, что есть псковский университет, и не просто говорит, но и использует ресурсы университета в тех или иных проектах. Помните мы с вами говорили о нацпроекте развития малого и среднего бизнеса?

Максим Костиков: Да.

Наталья Ильина: Мы ведь не просто так сказали об этом. Мы сейчас работаем как федеральный оператор среди университетов. Посмотрите, региональный университет работает с Балтийский университетом, с Уральским, с Дальневосточным. И даже такие крутые университеты, которые по статусу выше и находятся в первой волне, они не смотрят на нас свысока, они воспринимают нас партнерами. Это благодаря тому, что лично губернатор ввел нас в реализацию национального проекта по развитию среднего и малого бизнеса.

Максим Костиков: Еще раз вернусь к вопросу кадровой политики, потому что там действительно звучат опасения, в том числи и ваших коллег - сотрудников вуза. В связи с новой структурой, предполагается ли какая-то серьезная кадровая ротация, возможно, сокращения каких-то ставок, смена руководителей деканатов, привлечение новых кадров из-за пределов региона, либо это все будет носить точечный характер?

Наталья Ильина: Определенная ротация точно будет. К профессорско-преподавательскому составу будет применен эффективный контракт, где каждый преподаватель, работающий в университете, может спокойно найти свою траекторию развития. Либо ты преподаватель-преподаватель и на тебя квалификационные требования, плюс запросы по онлайн образованию, плюс запросы по нововведениям и новым форматам образования, а значит сетевым партнером ты должен работать. Второе, ты - преподаватель-исследователь. А значит, ты должен вести публикационную активность, я сейчас говорю про базовые «Коссаинс» и «Скопус». Я тут немножко похвалюсь, сегодня университет стал соучредителем журнала совместно с институтом Российской академии наук. Если все сложится, в этом году в нашем университете появится журнал входящий в международную базу «Скопус». В исследовательской составляющей для нас это будет победа. Быстрая победа, которая даст перспективные результаты. Итак, я сказала преподаватель-исследователь, у которого три функции. Первая - это продвижение научных результатов, а значит публикационная активность.

Максим Костиков: Имеются ввиду научные публикации?

Наталья Ильина: Да, только научные. Второе - это работа в зеркальных лабораториях совместно со студентами. Это значит, ты в исследовательской магистратуре. И третье - ты в мега-проектах, а значит ты в исследовательском коллективе, который включает и имеет либо национальную повестку, либо международную. Помните, я говорила о мега-гранте? Вот тогда ты в этой повестке. И третье - это преподаватель-проектант. Ты можешь преподавать и иметь аудиторную нагрузку, но ты еще должен вести социальный проект для региона, социальные проект в рамках творчества, социальный проект в рамках спорта или какой-то другой деятельности. То есть, ты не просто пришел и отвел часы, ты еще несешь определенную адресную функцию. Преподаватель-новатор, исследователь и несущий социальную миссию.

Максим Костиков: Давайте поговорим о грантовой работе. Я знаю, что на встречах с факультетами, вы говорили, что нужно писать гранты, нужно работать в этом направлении. В том числе, для того, чтобы преподаватели могли зарабатывать дополнительные средства, чтобы университет их получал, чтобы было развитие. Как эта идея была воспринята? Я знаю многих преподавателей университета, и знаю, как они относятся к такому: «Мы преподаватели, пришли лекцию прочитали, у нас часы. Сколько часов набрал, столько прочитал, а вот какие-то гранты писать, что это такое? И зачем это надо? Если я буду гранты писать, то когда я буду лекции читать?». Насколько сегодня с тем коллективом, который есть, это реалистичное направление? Насколько широк спектр тех грантовых программ, в которых можно участвовать? И последний дополнительный вопрос: речь идет только о грантах российских структур, либо сегодня есть возможность заявляться и на какие-то международные научные центры, фонды, которые поддерживают фундаментальную науку, есть ли здесь какие-то ограничения?

Наталья Ильина: Меня не удивит, что не все преподаватели не готовы писать гранты или использовать этот ресурс в своем развитии. Моя профессиональная управленческая деятельность всегда была больше связана с наукой, меня всегда называли проректором, который зарабатывает деньги. Если ты не умеешь зарабатывать деньги, то ты тогда не можешь участвовать в развитии университета. Внутри эффективного контракта у коллег, мы обсуждаем и устанавливаем прозрачные правила игры для преподавателей и управленческой команды, это не директивы, которые спускаются сверху. Эти KPI не появляются из неба. Дело в том, что сегодня университет по исследовательской составляющей оценивается, как объем финансовых средств на одного преподавателя. Мы не говорим о внебюджетных средствах и о внебюджетных студентах, мы не говорим о каких-то других социальных проектах. Мы четко говорим о деньгах, которые заработал университет в лице профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников за календарный период. Если ты не выполняешь эту функцию, то ты не преподаватель высшей школы. Это не я придумала, это не придумал коллектив, это общая рамка в развитии университетов.

Максим Костиков: Я поясню для наших радиослушателей. Вы говорите об определенных нюансах, понятных только определенному сообществу. Если раньше люди, которые преподавали в университете видели свою основную деятельность только в чтении лекций и проведении семинарских занятий: «Мы сотрудники бюджетной организации, наша зарплата от столько-то до столько-то, отчитали, пошли домой». То сегодня министерство образования и науки меняет этот подход: нужно заниматься научной деятельностью, нужно участвовать в грантовых программах, нужно заниматься привлечением дополнительных средств специальных структур, которые выделяют их на научные исследования, проекты, нужно публиковаться. Это все является критерием оценки деятельности университета. Правильно я уловил этот подход?

Наталья Ильина: Совершенно верно.

Максим Костиков: Я просто уверен, что сегодня не для всех этот подход приемлем, и не все готовы к этому.

Наталья Ильина: Тогда три управленческие модели. Первое: мы создали внутри имеющейся структуры, без добавления ставок, отдел проектов и грантов. Это люди, которые умеют это делать, которые знают правила игры на федеральном уровне, которые умеют создавать коллективы между собой. Они сейчас выполняют подготовку заявок на крупные гранты в рамках нацпроектов.

Максим Костиков: Но они же должны и мониторить те программы, которые проявляются, отслеживают те грантовые направления, по которым можно работать. А потом подбирают туда преподавателей, организовывают проектные группы...

Наталья Ильина: Совершенно верно. Знаете сколько заявок подала эта команда из четырех человек за месяц?

Максим Костиков: Любопытно...

Наталья Ильина: 25 заявок федерального уровня.

Максим Костиков: А сколько при этом смогли привлечь преподавателей к этой работе?

Наталья Ильина: Было каникулярное время. Я вам скажу, что под каждый проект, как минимум от 5 до 10 человек. Люди в отпусках спокойно выходили на связь, спокойно отрабатывали. Понимаете, не было никаких: не могу, не хочу. Сейчас настолько информационный век, что можно в режиме онлайн связи работать. В этом новом механизме мы очень хорошо встроились в механизм региона. Регион подает заявку и там, где нужна помощь университета мы совместно готовим заявку: они свой пакет, мы свой, затем соединяем и отправляем. Так, например, выигран Дом научной коллабарации в Псковской государственном университете. Также мы участвовали в абсолютно других нацпроектах, можно привести много примеров. Вторая модель работы - это когда чисто научные гранты, которые объявляет наш учредитель. Университет, между прочим, никогда не участвовал и не брал на себя такие задачи и запросы, а мы решили. Мы сейчас подали по 220 постановлению о создании мега-грантов, а сейчас мы подаем заявку по 218 постановлению на создание наукоемкого производства внутри университета.

Максим Костиков: Имеется ввиду постановления министерства образования и науки?

Наталья Ильина: Нет, постановления правительства Российской Федерации, но как оператора министерства науки и высшего образования. В октябре месяце уже будет решение по первой заявке. Если мы это выиграем, то я громко буду говорить городу, что университет вот такой ресурс имеет. И третья модель - это участие через некоммерческие организации, которые ассоциированы с нашим университетом, которые созданы нашими преподавателями. Это активное участие в региональных и федеральных грантах. Вы знаете, я могу точно сказать, что все 100% НКО подали за лето минимум по две заявки. Мы сегодня наладили работу в трех форматах, можно работать как тебе удобно и понятно.

Максим Костиков: А что касается грантов от зарубежных исследовательских научных центров? Насколько сегодня это возможно. Тот же Валерий Гарбузов, который был у нас на прошлой неделе в этой студии, в свое время тоже получил грант от фонда в Соединенных Штатах Америки и долгое время занимался там исследовательской деятельностью. Насколько сегодня такая политика приветствуется министерством и высшими учебными заведениями, или нет, только то, что от министерства образования и науки и все?

Наталья Ильина: У министерства науки и высшего образования есть очень открытая политика по международным грантам, как научным, так и научно-образовательным. Во первых, есть палитра грантов, которые подписаны в рамках двусторонних соглашений, а есть палитра грантов, в которых университет может участвовать без согласования с учредителем. Напомню, внутри университета было три гранта, под держаных через Эрасмус в рамках Евросоюза. За лето мы приобрели еще один грант. Второй момент, мы хотим эту работу тоже активизировать. Когда я сказала о Тарасе, который приезжает к нам... Во первых, он учебный не просто национального уровня, а мирового уровня, у него есть личные контакты и он личных форматах работает по различным междисциплинарным проектам. Как раз по проектам Евросоюза. Я думаю, что эта работа по естественным наукам у нас точно ускорится. В тех зеркальных лабораториях, которые создаются совместно с институтами РАН, первой задачей ставится то, чтобы они смогли вписаться в международную повестку. Здесь пока не мог назвать примеры, это дальнейшая работа.

Максим Костиков: Наталья Анатольевна, у нас, к сожалению, остается совсем мало времени. Не могу не спросить еще об одном важнейшем проекте, на мой взгляд, как для жизни города, так и для жизни региона: это о завершении многострадальной истории с кампусом. Я так понимаю, что сегодня вы фактически приехали в студию со стройки. Расскажите, что там происходит? Я знаю, что вы были вынуждены сменить подрядчика. Эта музыка будет вечной, или мы когда-нибудь увидим кампус доведенный до конца? И не просто кампус, а благоустроенную набережную вокруг него. Когда город наконец-то получит то, о чем он мечтает долгие годы?

Наталья Ильина: С моей страны будет нечестно, если проект будет не сдан, и у города, и у университета не появится красивый кампус и хорошее общежитие. Это будет просто нечестно, а я не хочу быть нечестным человеком. Что же сейчас происходит? Первый этап, вы видели, что мы завершили внешние работы по кампусу. Теперь, чтобы сдать объект нам необходимо завершить внутренние работы. Наш генеральный подрядчик, который работал с нами - «ОпрСтрой», официально при министерстве науки и высшего образования, при заместителе министра объявил, что он не может продолжить работы ввиду отсутствия оборотных средств. В связи с этим мы совместно с администрацией области, совместно с учредителем, вытащили эту систему в правовое поле, и 6 числа у нас заходит новый генеральный подрядчик, который активизирует эту деятельность. Уже сейчас те субподрядные организации, которые активно с нами работали, выполняли объемы работ и четко находились в сроках, они остаются на этом объекте, и плюс к нам заходят новые субподрядные организации с большими объемами, чтобы выполнить и завершить данный объект в срок.

Максим Костиков: Что это за новый подрядчик? Расскажите всем интересующимся, судьба этого объекта - это уже притча во языцех. Есть ли надежда, что новый подрядчик не окажется таким же, как и все предыдущие.

Наталья Ильина: Во-первых, это некоммерческая структура. «ОпрСтрой» была коммерческой структурой, где невозможно было жестко отслеживать движение средств, а значит не иметь перед субподрядными организациями определенную ответственность. Мы от этого отошли. Внутри 44 ФЗ есть определенные нюансы, и в нашей сложившейся ситуации мы заключаем контракт с организацией ФСИН. Есть такой пункт, статья 93, пункт 11, который позволяет нам это делать, как с единственным поставщиком услуг.

Максим Костиков: Это требование федерального закона о госзакупках.

Наталья Ильина: Да. В связи с этим у нас 6 числа заходит строительное управление по Северо-Кавказскому округу. Пусть это вас не пугает. Внутри службы ФСИН это самый надежный подрядчик, который осмотрел этот объект, который увидел в каком объеме, в какие сроки он может это сделать. Мы согласовали его со стороны учредителя, со стороны министерства науки и высшего образования получили одобрение крупной сделки, и вышли на эту сделку.

Максим Костиков: Дай бог, что новый подрядчик справится с задачей. К сожалению, наше время в эфире подошло к концу. Спасибо вам большое за такой подробнейший рассказ о деятельности университета, обо всех ваших проектах. Будем следить, будем встречаться в этой студии. Поговорим с вами на следующем этапе ваших достижений.

Наталья Ильина: А мне хочется сказать большое спасибо, именно вы и ваша студия позволяете мне, как руководителю и университету в целом, рефлексировать. Это очень важно. Всем желаю всего хорошего, доброго здоровья.

Максим Костиков: Спасибо.