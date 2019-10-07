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У нас мало «цифры», и это хорошо - директор сельской школы

Сделать ставку на практику в обучении будущих педагогов призваны новые проекты Псковского государственного университета, и некоторые студенты уже знают, в какой школе будут проходить «усиленную практику», то есть работу без отрыва от учебы. Сегодня в кулуарах семинара-совещания с участием руководителей образовательных учреждений региона корреспондент Псковской Ленты Новостей побеседовал с директором школы, готовой принять на работу студента, и с будущим педагогом, мечтающим побыстрее начать работать в конкретной школе.

В Круппской основной общеобразовательной школе 51 ученик и 12 педагогов, в основном - возрастных.

«Есть учителя, которые работают по сорок и по пятьдесят лет. Конечно, требуется обновление, ждем молодые кадры, - говорит директор школы Екатерина Крючкова. - Хочется энергии, инициативы, желания открывать новые горизонты! Чем плох молодой специалист? Всем хорош!»

Второкурсница ПсковГУ, будущий историк Виктория Алиева каждое лето приезжает в Печорский район к бабушке. Узнала, что есть такая школа, долго следила за ее жизнью, решила, что хочет там работать.

«Сейчас появилась возможность непрерывной практики, планирую ей воспользоваться, - рассказывает Виктория. - Как будет с учебой, нам пока не объяснили, но, как я понимаю, можно будет сдавать все в индивидуальном порядке».

На сегодняшнем совещании много говорили о новом типе педагога, о вызовах времени и адаптации к ним образовательной сферы. Актуальны ли современные образовательные тренды для маленькой сельской школы? Екатерина Крючкова видит в отставании от цифровизации только плюсы.

«У нас в школе еще бумажные учебники, доска с мелом. Естественно, без компьютеров никуда, но мы не уходим от традиционных технологий, и это очень хорошо», - считает она.

«Если дети печатают быстрее, чем пишут, то и мозг у них совершенно по-другому работает, - говорит Виктория Алиева. - Мало того, что первоклашки другие, первокурсники - они уже не такие, как мы! У них другое поведение, другое восприятие мира».

«Зато в сельской школе нет такой разницы», - отмечает будущий работодатель студентки.

Что же касается обучения педагогическим специальностям, то, по мнению Виктории Алиевой, образовательный план студентов должен включать больше дисциплин, действительно нужных для работы: «Я уже столкнулась с проблемой наличия предметов, которые нам вообще не пригодятся. Зачем мы тратим на них время? Сейчас в ПсковГУ все так быстро меняется - надеюсь, и в этом плане тоже будут перемены».

Напомним, сегодня, 11 октября, в ПсковГУ состоялся семинар-совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Псковской области. Мероприятие направлено на совместную реализацию национальных и федеральных проектов, а также на подбор и обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций региона. В рамках форума с участием руководителей образовательных учреждений региона прошла стратегическая сессия по развитию Института образования и социальных наук ПсковГУ. Модератор сессии, а также «академический наставник» Института - член-корреспондент Российской академии образования, председатель Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, профессор Елена Казакова. Кроме того, на пленарном заседании семинара Елена Казакова рассмотрела современные тренды системы образования в РФ.

Доклад врио ректора ПсковГУ Натальи Ильиной коснулся стратегии подготовки педагогических кадров в Псковском государственном университете, а проректор ПсковГУ Ольга Серова представила модель реализации непрерывной практики в общеобразовательных учреждениях Псковской области.

Также семинар предполагал проведение ярмарки молодых педагогов и круглого стола, посвящённого проекту «Университетские профильные классы».

В рамках мероприятия состоялось первое заседание Клуба молодых педагогов, рассчитанное на специалистов со стажем до 3-х лет, студентов старших курсов и магистрантов педагогических направлений.