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Лучшие образовательные практики мира были представлены на семинаре в Испании, рассказала преподаватель ПсковГУ

Старший преподаватель кафедры иностранных языков для нелингвистических направления факультета русской филологии и иностранных языков Мария Старовойтова приняла участие в международном образовательном семинаре «Sapere Aude: Правовое самосознание. Этика», который проходил в испанском городе Сеговия с 27 мая по 1 июня. Мероприятие организовано испанским фондом Valsain для продвижения и защиты общечеловеческих ценностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Программа семинара очень насыщенная. С практической точки зрения каждый из нас получил ряд определенных инструментов для своей дальнейшей работы. Для преподавателя участие в подобном мероприятии - это возможность узнать о новых образовательных приемах и методах обучения, новых тенденциях», - рассказала Мария Старовойтова.

В программу семинара входил ряд образовательных сессий, тренингов и круглых столов, в ходе которых участники смогли познакомиться с новыми подходами к образованию, такими как развитие медиа-компетенции у обучающихся, становление гражданского общества, проектная деятельность.

Среди экспертов семинара - ведущие специалисты в образовании из разных стран (Испания, Швеция, Великобритания, Россия). Участие в семинаре приняли более 60 человек из десяти регионов России, Польши, Казахстана, Украины, Татарстана. Это преподаватели, представители СМИ, общественных организаций.

«Особенно приятно было пообщаться с коллегами нашего врио ректора Натальи Ильиной из Ульяновского государственного университета им. И.Н. Ульянова Андреем и Ириной Скворцовыми, которые заочно поздравили наш вуз с таким прогрессивным и инициативным руководителем. Помимо этого удалось пообщаться с исполнительным директором Европейского центра Вергерланда Анной Пероной-Фьелдстад на предмет совместной реализации образовательных проектов на базе ПсковГУ», - отметила Мария Старовойтова.