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Известные историки обнародуют рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны на конференции в ПсковГУ

14-15 ноября на базе Псковского государственного университета состоится II Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV «Псковские архивные чтения»). На форуме известные историки России и зарубежья, а также представители власти обнародуют сенсационные данные из рассекреченных архивных документов времен Великой Отечественной войны о концлагере Моглино, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Кроме того, псковские историки расскажут, как формировался фонд партизанских документов в Пскове, в чем проблема «фальсификации истории» в современном мире, и как в нашем регионе реализуется проект «Архив – живая память поколений». Также ученые обсудят проблему ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками разным областям страны, представят войну на основе фотохроники военных лет и воспоминаний участников, а также расскажут об истории Псковского края в архивных документах.

Общероссийский народный фронт презентует новый вектор изучения истории Великой Отечественной войны на оккупированных территориях - проект «Поисковое движение России «Без срока давности». Также экспертное сообщество обсудит проблемы освещения событий Великой Отечественной войны на уроках истории: на одной их площадок форума речь пойдёт о современных подходах к журналистским расследованиям о Великой Отечественной войне.

Организаторами конференции выступили администрация Псковской области, Псковский государственный университет, Государственный архив Псковской области и Витебский государственный университет имени П.М. Машерова. Участниками конференции станут известные ученые, историки, работники архивов России и зарубежья, а также представители власти.