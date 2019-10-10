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На XIV Псковских архивных чтениях Наталья Ильина рассказала о роли студентов в период ВОВ

На открытии II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV Псковские архивные чтения), врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина рассказала о вкладе, внесенном студентами и преподавателями псковского вуза в период Великой Отечественной войны.



«Приближается 75-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Очень символично, что перечень мероприятий, связанных с этой датой, начинается с научной конференции. Важно, что именно научное сообщество начинает об этом говорить. Псковская область пережила все ужасы войны, особенно в период нахождения в оккупации», - заявила Наталья Ильина.



Она рассказала, что в начале войны из студентов, обучающихся в педагогическом институте, было сформировано несколько отрядов для эвакуации городского имущества, в позже, когда преподаватели отправились на фронт, многие студенты примкнули к партизанским отрядам. Со слов врио ректора, архивы свидетельствуют о том, что партизаны хорошо отзывались о смелости и организаторских способностях студентов, примкнувших к их рядам.

«Я горжусь, что у нашего университета такая история», - подчеркнула Наталья Ильина.



Она также обратила внимание участников конференции на то, что все научные стенды с информацией и фотографическими свидетельствами, которые сопровождают выставку, подготовлены студентами исторического факультета ПсковГУ.