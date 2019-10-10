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Виктор Остренко о XIV Псковских архивных чтениях: Все материалы конференции должны быть предоставлены не только российскому сообществу, но и международному

Рассекреченные данные очень помогут поисковым движениям России и ОНФ в предстоящих проектах. Такую позицию озвучил глава регионального исполнительного комитета ОНФ в Псковской области, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей на II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной (XIV Псковские архивные чтения).



«Эта конференция, которая открывает цикл наших действий в рамках проекта «Без срока давности», является ключевым элементом. Все результаты работ, которые проводят поисковики и историки, все данные из рассекреченных архивов важны и должны быть предоставлены не только российскому сообществу, но и международному», - заявил Виктор Остренко.



Он напомнил, что об истории Великой Отечественной войны, в большей степени, известно, как об истории воинских подвигов, и в меньшей степени говорится о страданиях местного населения, которое проживало на оккупированных территориях. «Сегодняшняя конференция демонстрирует факты, раскрывает новые источники, и говорит нам о мотивах тех нацистов, которые были здесь. Это рассказ о невыносимых и нечеловеческих испытаниях, которые упали на плечи мирного населения на оккупированной территории», - заявил Виктор Остренко.



Он также рассказал, о том, что есть ряд мероприятий, которые будут проводиться поисковым движением России и Общероссийским народным фронтом в течение ближайшего года. «Одно из таких мероприятий - работа поисковиков на трех локациях, где происходила массовая гибель мирного населения - в деревне Глоты, в Моглино и Андрохново, где происходили массовые убийства. На сегодня у нас есть конкретные факты о массовой гибели мирного населения, в том числе и в рассекреченных документах», - заключил Виктор Остренко.