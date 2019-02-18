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В ПсковГУ обсудили создание регионального отделения «Российских студенческих отрядов»

В Псковском государственном университете состоялось рабочее совещание по вопросу создания регионального отделения МОО «Российские студенческие отряды», сообщили в пресс-службе университета.

«Цель нашей встречи познакомиться, узнать друг друга, обсудить существующие проблемы и, конечно же, обсудить создание регионального отделения студенческих отрядов. Объединившись мы с вами заложим фундамент для крепких отношений, поддержки друг друга в дальнейшем», – открыла встречу начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Наталья Плявинская.

О том, с чего началась современная история студенческих отрядов Псковской области, как они развиваются сегодня и почему до сих пор не создано региональное отделение студенческих отрядов рассказал помощник руководителя ПРМОД «Союз студенческих отрядов Псковской области» Дмитрий Михайлов. Он также выразил надежду на то, что время для объединения наконец пришло, а значит студенческие отряды встанут на крепкую почву.

«Во всех вожатских отрядах основная проблема - текучесть. Не всегда существует возможность поддержать интерес ребят к вожатской деятельности в течение всего года. Надеемся, что создание новой площадки и тесное сотрудничество с другими отрядами откроет для нас новые возможности. Кроме того, вся наша деятельность строится на общественных началах - это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, к нам присоединяются самые лучшие, с другой - часто нет возможности поехать на российские вожатские слёты из-за отсутствия финансирования», - поделилась ответственный за подготовку педагогических отрядов ПРМОД «Союз студенческих отрядов Псковской области» Алла Сердцева.

Помимо финансирования представители отрядов заметили необходимость создания площадок для обучения, занятий, совместных мероприятий, выделение постоянного транспорта.

О крупных мероприятиях и проектах в области деятельности студенческих отрядов,статистических и количественных данных напомнил руководитель штаба студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа Юрий Комолятов: «На сегодняшний день, по России, нас около 200 тысяч человек (72 региона). Крупнейшие направления: педагогические и строительные отряды. На территории СЗФО продолжает действовать межрегиональная студенческая стройка».

Подводя итоги, Юрий Комолятов на примерах других регионов рассказал о нюансах открытия регионального отделения студенческих отрядов, не забыл упомянуть о бонусах и обозначил актуальность создания регионального отделения студенческих отрядов уже сейчас.