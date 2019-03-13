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«ТВ ПсковГУ»: С чего начинать карьеру студентам?

Из 146 выпуска студенческих новостей «ТВ ПсковГУ» вы узнаете: какие новинки ждут пользователей мобильной связи в этом году, с чего рекомендовали начинать карьеру студентам ПсковГУ, может ли спорт быть приятным и приносить радость и веселье.