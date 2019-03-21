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В ПсковГУ прошла инаугурация председателя Объединенного совета обучающихся

20 марта состоялась торжественная инаугурация председателя органа студенческого самоуправления ПсковГУ - Объединенного совета обучающихся (ОСО). Путем тайного голосования студенты избрали самого достойного, по их мнению, из 7 кандидатов - 6 марта Магнус Лонг, студент исторического факультета, выиграл общеуниверситетские выборы выборы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева поблагодарила предыдущего председателя Совета Ярослава Ульянкова за проделанную работу и поздравила от лица всего коллектива университета вновь избранного студенческого лидера.

«Мы уважаем выбор студентов и будем всячески поддерживать вас на этом посту. Хотелось бы пожелать, чтобы те проблемы, трудности, о которых мы говорили, в ваш период правления были решены, чтобы мы меньше говорили и больше делали, чтобы были реальные проекты, - отметила Марина Юрьевна, подчеркнув, что перед университетом стоит очень важная и сложная задача. Нам нужно повысить свою конкурентоспособность и войти в ТОП-100 ведущих университетов России. Врио ректора подчеркнула, что это непростая задача, но она вполне осуществима, если все вместе - коллектив преподавателей и активное студенчество объединят свои усилия, а председатель ОСО сможет выступить лидером, который поведет студенчество к достижению данной цели. Я искренне в это верю», - сказала Марина Махотаева.

Передавая свои полномочия, Ярослав Ульянков поблагодарил всех студентов за активное участие в выборах, а новому председателю Объединенного совета обучающихся пожелал «новых свершений, успехов и удачи на столь ответственном посту в нашем университете».

Сам же новоизбранный председатель принес присягу и торжественно поклялся «быть верным университетской корпорации, студенческому братству, с достоинством нести звание председателя совета, не жалея сил и времени на получение знаний, защиту прав и интересов студенчества».

Магнус Лонг поделился, своими ожиданиями от работы в новой должности и рассказал какие перспективы развития университета уже намечены: «Я в новой должности жду от себя эффективности во всех смыслах. Мне бы хотелось оказаться полезным, хотелось действительно выполнять те пункты, в которых я поклялся. Не зря мне присяга понравилась, в ней действительно очень много тех направлений деятельности, которые я разделяю. Я надеюсь, что мне удастся изменить взгляд студентов на Объединённый совет обучающихся, на студенческое самоуправление, и показать им, что можно интересы студентов и представлять, и делать публичными, и, что самое главное, реализовывать, то есть решать реальные проблемы на реальных местах, взаимодействуя со студентами, – рассказал Магнус Лонг.

Напомним, Объединенный совет обучающихся ПсковГУ - орган студенческого самоуправления, созданный для объединения студенческого актива факультетов. В состав ОСО входят все руководители студсоветов и студенческих объединений ВУЗа, что позволяет учитывать мнение всех студентов. ОСО рассматривает все вопросы, касающиеся студенческой жизни, начиная от проведения и организации культурно-массовых и общественных мероприятий, заканчивая решением проблем с проживанием в общежитиях и обучении.