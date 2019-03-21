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16 проектов на XVI Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия» подготовили студенты ПсковГУ

Представители студенчества и профессорско-преподавательского состава факультетов ПсковГУ представили предварительные презентации проектов на конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна - моя Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Мероприятие открыла проректор по стратегическому развитию Инна Андреянова. Она отметила, что проекты лауреатов Конкурса получат информационную поддержку и будут рекомендованы для практической реализации в регионе и муниципальных образованиях. Лучшие проекты получат поддержку и сопровождение со стороны заинтересованных организаций.

С этого года конкурс вошел в состав проектов открытой платформы «Россия - страна возможностей», созданной по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Перечень номинаций конкурса охватывает почти весь спектр вопросов социально-экономического развития.

Все конкурсные работы должны представлять собой актуальный, ориентированный на практическую реализацию проект, с описанием его ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации и контроля достигнутого эффекта.

В Псковском государственном университете к заявке на конкурс готовится 16 проектов в следующих номинациях: «Моя страна», «Моя педагогическая инициатива», «Мой родной язык», «Моя семья», «Мой город», « Моя гостеприимная Россия» «Экология моей страны» и два проекта будут представлены в номинации «Реализованные проекты».